للسناجل فى الفلانتين.. كيف تسعد نفسك بحيل بسيطة؟

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قد تشعر بالوحدة لأسباب كثيرة، خاصة إذا لم تجد شريك حياتك حتى تلك اللحظة، هذا الشعور يرتبط بالوحدة وعدم دخول الإنسان فى علاقات إنسانية أو عاطفية، لكن قد يشعر الإنسان بالوحدة بشكل مفاجئ حتى وإن كان حوله الكثير من الأشخاص، هذا الشعور قد يخلف مشاعر سلبية سريعة إذا لم تتدارك وتتعامل معه بشكل ذكي ونفسي.

وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، ووفقًا لتقرير نشر في موقع مينتال هيلث الطبي المعني بالصحة النفسية والعقلية، فإن شعور الوحدة هو شعور مفاجئ مزعج، قد يسبب لك الكثير من الاضطرابات النفسية والعقلية إذا لم تتعامل معه مبكرًا بحيل نفسية جيدة، تسيطر عليك مشاعر الخوف والقلق والشعور بالفراغ والشعور بالوحدة.

حيل نفسية للتخلص من المشاعر السلبية الناتجة عن الشعور بالوحدة قدر نفسك

تعامل مع نفسك بشكل فيه تقدير وشعور بالاستحقاق، وقل لنفسك إنك تستحق علاقات ذات جودة عالية وليس بعدد العلاقات ولكن بجودتها وقوتها، شخص واحد يمكن أن يغنيك عن الآف من البشر بجودة علاقته.

تعلم رياضة جديدة

اجعل في مقدمة مهامك أن تتعلم رياضة جديدة في وقت فراغ.

مارس التأمل والاسترخاء

كلما مارست التمارين التي تهدئ من روعك مثل التنفس والتأمل والاسترخاء، كلما زاد تواصلك الداخلي مع نفسك، لذا حاول ممارستها والحفاظ عليها.

لا تنغمس في وسائل التواصل الاجتماعي

لا تجعل وسيلتك تخلصك من الوحدة. انغمس في وسائل التواصل الاجتماعي فلا تكون نشطًا بشدة ولا تكون سلبيًا أيضًا بشدة، وابتعد عن كل ما يثير أعصابك أو يشعرك بمشاعر سلبية صعبة حتى وإن كان شخص ما على هذه الوسائل.

شارك مشاعرك

حاول مشاركة شعورك السلبي تجاه الوحدة مع شخص تثق فيه فقط، تكلم معه وافرغ هذه المشاعر السلبية، سوف يخلصك ذلك من الاضطراب النفسي والقلق الناتج عن الشعور بالوحدة.

انضم إلى مجموعة جديدة

انضم إلى مجموعة جديدة قائمة إما على هواية أو روحانيات أو دراسة، اندمج مع مجتمع جديد وابحث عن القبول، وهذه الخطوة من الخطوات الأولى التي تعزز الشعور بالاندماج.

ابحث عن السلام الداخلى

اعتبر الوحدة فرصة لاكتشاف داخلك وانغمس في أفعال ونشاطات مختلفة، يمكنك ممارسة الهوايات والأفعال التي لم تكن تستطيع أن تمارسها وأنت مشغول بالعمل أو غيره من الممارسات.

تواصل مع الأصدقاء والأهل

دائرة الأهل والأصدقاء هم الدائرة الأهم، لا تبتعد عنهم وتواصل معهم فورًا عند شعورك بالوحدة حتى وإن كان فردًا واحدًا، سوف يعطيك ذلك شعورًا بالراحة.

أنت مميز

ردد على مسامعك كلمة أنك مميز ولست ناقصًا، ولذا تجد صعوبة في وجود الشريك لوقت معين، تجنب الشعور بالذنب أو مشاعر القلق والسلبية وجلد الذات، فإذا كنت قد مررت بالكثير من الاخفاقات في العلاقات السابقة، فقط تقبل نفسك كما هي.

وذكر تقرير نشر في موقع physiology today خطوات إضافية يمكنك القيام بها..

تواصل مع الآخرين وتفاعل اجتماعيا

أغلب مشاعرنا السلبية من الوحدة تجعلنا غير قادرين على التواصل مع الآخرين، تختفي هذه المشاعر السلبية بمجرد التواصل مع أشخاص لا تعرفهم، بشكل متزن، هذه الحيلة تجعلك أكثر اتساقا مع ذاتك وتتخلص من شعورك بالحزن والاكتئاب.

مارس اللطف مع ذاتك

- كن أكثر هدوءًا تجاه نفسك

- كن أكثر عطفًا عليها

- لا تشعر بالذنب أو القلق أو التوتر

- بل كن سعيدا وهون على نفسك هذه المشاعر السلبية

- وتحدث مع نفسك بكلام إيجابي

قم بممارسة بعض الأفعال مثل

- الحصول على قسط وافر من الراحة

- اعتني بجمالك وشكلك

- اعتني بنفسك وصحتك النفسية

- قم بنزهة مع نفسك أو اشتري شيئًا قيماً لنفسك.