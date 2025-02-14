شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح جراحة الطفل السودانى.. ما هو التهاب الغشاء التامورى للقلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال بطب عين شمس من إنقاذ حياة طفل سودانى 10 سنوات كان يعانى من مرض الدرن، أدى إلى إصابته بحالة نادرة من الالتهاب التدرنى بالغشاء التامورى للقلب، بعد عمل بذل للسوائل بالغشاء التامورى للقلب.

فما هو التهاب الغشاء التاموري في القلب؟

التهاب التامور هو التهاب الكيس الذي يحتوي على القلب، وفقا لتقرير نشره في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، أغلب الأشخاص يمكنهم التعافي بعد الراحة والأدوية والحصول على العلاج السريع من هذا الالتهاب، أما البعض الآخر فتكون حالتهم أكثر تعقيدا ويحتاجون إلى إجراء عمليات لتصريف السوائل، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورا لتعافيهم بعد الجراحة.

عندما يصاب الإنسان بالتهاب غلاف القلب يصبح الغشاء المحيط بالقلب مضطربا فيعانى من اللون الأحمر والتورم، وهو كيس رقيق ملىء بالسوائل فى السطح الخارجى للقلب يحمى قلب من العدوى والأورام، كما أنه يحمى قلب من التوسع المفرط وهو الذي يحافظ على عمل القلب بكفاءة.

أعراض التهاب غلاف القلب..

- آلام الظهر أو الكتف الأيسر

- شعور حاد في القلب أو طعنات

- شعور حاد بالضيق عند السعال أو البلع أو عند الاستلقاء على الظهر أو عند التنفس العميق

- الشعور بالتحسن عند الانحناء إلى الأمام

- يشعر المريض بالحاجة إلى أمساك الصدر للتنفس بأريحية

- السعال الجاف

- القلب ينبض بسرعة أو بشكل غير منتظم مما يؤدي إلى خفقان القلب

- القلق الشديد

- الشعور بالتعب والوهن

- تورم الساقين والقدم

- الحمى

أسباب التهاب غلاف القلب ترجع إلى مجموعة من العوامل

- العدوى الفطرية

- العدوى الطفيلية

- أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والتصلب

- الإصابات التي قد تصيب منطقة الصدر في الحوادث، على سبيل المثال عدوى فيروسية معوية

- في بعض الحالات قد يكون السبب الفشل الكلوي

- بعض أنواع الأمراض الوراثية مثل حمى البحر المتوسط

- بعض أنواع السرطانات

علاج التهاب غلاف القلب

- العلاج بالأدوية.. وهو الخيار الأول في كثير من الحالات من خلال علاج التهاب التامور الحاد من خلال تناول بعض الأدوية لتخفيف الالتهابات والألم وجرعات عالية من الأسبرين وبعض أنواع المضادات الحيوية أو مضادات الفطريات مع بعض أنواع الأدوية الأخرى وفقًا لرؤية الطبيب، وإذا كانت الحالة مزمنة فقط تحتاج إلى تناول مضادات التهاب غير ستيرويدية، ومدرات البول أيضًا.

العلاج الجراحي

هو خيار أيضًا لبعض الحالات التي تستلزم هذا الإجراء نتيجة تراكم السائل في الفراغ بين التامور، وهي حالة تسمى الانصباب التاموري مما يسبب ضغطًا شديدًا على القلب ويضعف من قدراته مما يجعل الطبيب في حاجة لتصريف تلك السوائل على الفور.

مدة التعافي

مدة التعافي من الحالات التي تتناول العلاج التوائي قد تصل من أسبوع إلى أسبوعين، ولكن التعافي من الجراحة يحتاج وقتًا أطول بالتأكيد قد يصل من أسابيع إلى أشهر.

علامات يجب الانتباه لها

بعض العلامات تستلزم العرض السريع والفوري على الطبيب المختص إذا لاحظها المريض..

- خفقان في القلب

- احتباس الماء

- تورم في القدم والساق

- تورم شديد في البطن.