شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم عيد الحب.. اعرف فوائده لصحتك البدنية والنفسية والان مع تفاصيل الخبر

الحب لا يعبر عن الرومانسية فقط، بل إن هذه المشاعر الطيبة التى تسعد القلب، تعزز من الصحة الجسدية والنفسية أيضا، حسبما ذكر تقرير نشر فى موقع "Uthealthaustin" تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير.

فوائد الحب للصحة العامة والنفسية

أوضح التقرير أن هناك الكثير من الفوائد للمشاعر والعلاقات الوثيقة التى ينتج عنها الشعور بالحب، ومن بينها:

تعزيز جهاز المناعة

يعزز الشعور بالحب جهاز المناعة ويقويه كما يجعله أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والالتهابات الفيروسية وتكرار العدوى، فالأشخاص الذين يتمتعون بالحب يميلون إلى التعافى بشكل أسرع.

إدارة الألم

يمكن للحب أن يزيد نشاط مناطق معينة في الدماغ تلك المناطق التي أظهرت الدراسات أنها تتحكم في الألم بشكل كبير، لذلك فالأزواج السعداء يعانون بشكل أقل من آلام الصداع وآلام الظهر، كما أنه يعزز من تقليل التوتر وتحسين جودة النوم مما يجعل الجسم ينتظم في استجابته للألم ويجعل الراحة جيدة فيشعر بالألم أقل.

تقليل التوتر

العلاقات الداعمة والشعور بالاستقرار والهدوء بسبب مشاعر الحب يخفف من حدة التوتر والقلق العام، فإن وجود شخص تحبه يشاركك همومك أيًا كان دوره فى حياتك يخفف من العبء النفسي والضغوط اليومية فيجعلك تشعر أقل بالتوتر، كما أن تلك المشاعر تخفف من هرمونات التوتر العام.

تحسين القدرة على التعافى النفسى

مكافحة الاكتئاب والحب والمشاعر الوثيقة الطيبة والعلاقات الزوجية الصحية تقي الإنسان من الإصابة بالاكتئاب وتقلل من فرص إصابته بها، فهو يزيد الشعور بالسعادة والإنجاز، فهو يزيد من إفراز هرمون السيروتونين وبالتالي مقاومة الاكتئاب بشكل جيد.

يدعم صحة الأمعاء

العلاقات الجيدة تطعم صحة الأمعاء لأنها تعمل على تحسين عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يحد من الشعور بالقلق العام

الشعور بالقلق ينتج عن نشاط معين في مناطق معينة في الدماغ، وأظهرت الدراسات أن الذين يعيشون علاقات جيدة مستقرة يظهروا نشاطا أكبر في مراكز المكافأة والشعور بالمتعة في الدماغ، مما يقلل من نشاط المناطق المرتبطة بالقلق، مما يدعو إلى الهدوء والشعور بالأمان أكثر والتوازن العاطفي والنفسي.

يعزز صحة القلب

أحد أهم الفوائد الجسدية للحب والمشاعر الطيبة والعلاقات الداعمة هو تخفيف هرمونات التوتر وتقليل الالتهابات مما يرتبط بتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واظهرت الدراسات أن الذين يعيشون علاقات صحية وطيبة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

يخفض من مستويات ضغط الدم

الحب يحد من فرص الارتفاعات والاختلالات في مستويات ضغط الدم.

زيادة معدل العمر

وفقا للدراسات فإن المشاعر والعلاقات الوثيقة تخفف من الالتهابات المتكررة في الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية كما أنها تشجع على العادات الصحية.