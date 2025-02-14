شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تحليل سكر الدم الصائم والفاطر الطبيعية ونسب تتطلب زيارة الطبيب فورا والان مع تفاصيل الخبر

يقيس اختبار سكر الدم الصائم كمية السكر في الدم عندما يكون في أدنى مستوياته. ويحدث ذلك عندما لا تتناول أي طعام أو شراب لعدة ساعات (عادة في الصباح).

وفقا لموقع " clevelandclinic"، اختبار سكر الدم الصائم نسبة السكر في الدم، هو طريقة بسيطة وشائعة للكشف عن مرحلة ما قبل السكر أو السكر أو سكر الحمل، حيث لا تأكل أو تشرب أي شيء (باستثناء الماء) لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة قبل الاختبار.

متى أحتاج إلى إجراء اختبار سكر الدم الصائم؟

عادةً ما ينصح الطبيب بإجراء اختبار سكر الدم أثناء الصيام:

كجزء من الفحص البدني السنوي وفحوصات الدم للتحقق من تغيرات نسبة الجلوكوز في الدم بمرور الوقت.

للحوامل للتأكد من أن هرمونات الحمل لا تسبب مرض السكر.

عندما يكون لديك أعراض أو تاريخ عائلي أو عوامل خطر للإصابة بمرض السكر.

عندما كان مستوى السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي في السابق

غالبًا ما لا تظهر أعراض ما قبل السكري، والسكري من النوع الثاني، وسكر الحمل في البداية، وقد تصاب بهذه الحالة دون أن تعلم بذلك.

ماذا تعني نتائج فحص سكر الدم الصائم

ستظهر نتائج اختبار سكر الدم الصائم على شكل رقم:

أقل من 100 ملغ/ ديسيلتر: هذا هو مستوى السكر في الدم الصائم الطبيعي.

100 إلى 125 مجم/ ديسيلتر: يشير مستوى سكر الدم الصائم في هذا النطاق عادةً إلى الإصابة بمرض السكر، وهذا يعني أن مستويات سكر الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري.

126 ملغ/ ديسيلتر أو أعلى: يشير هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو العلامة الرئيسية لمرض السكر.

تحليل سكر الدم بعد الإفطار

مستوى السكر في الدم بعد الأكل والشرب هو مؤشر مهم على التمثيل الغذائي والصحة العامة، يمكن أن تساعدك مراقبة مستويات السكر في الدم بعد الأكل على فهم استجاباتك الشخصية للأطعمة التي تتناولها.

لكن ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر ليس جيدًا لجسمك ويمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

لماذا يعتبر قياس سكر الدم بعد الأكل مهمًا؟

تعتبر مستويات السكر في الدم بعد الوجبة الغذائية مهمة للأشخاص المصابين بالسكر وغير المصابين به.

بالنسبة لمرضى السكر، فإن نسبة السكر في الدم بعد الأكل، إلى جانب نسبة السكر في الدم أثناء الصيام، تشكل جزءًا مهمًا من إدارة مرض السكر بشكل عام، قد تعني المستويات المرتفعة باستمرار أن خطة العلاج الخاصة بك قد تحتاج إلى تعديل.

إذا تركت نسبة السكر في الدم دون سيطرة، فقد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكر مثل أمراض القلب، وأمراض الكلى، والسكتة الدماغية، والعمى، وغيرها من الحالات الصحية.

إذا ظلت مستوياتك مرتفعة لعدة ساعات بعد تناول الطعام، فهذا مؤشر على أنك قد تعاني من مقاومة الأنسولين، وهو ما يحدث عندما لا تكون خلاياك قادرة على امتصاص الجلوكوز من الدم أيضًا.

في هذا الاختبار، يقوم أحد المتخصصين بقياس نسبة الجلوكوز في الدم قبل وبعد ساعتين من تناول مشروب حلو خاص يحتوي على 75 جرامًا من الجلوكوز، تشير النتائج إلى ما يلي:

يعتبر قياس سكر الدم بعد الأكل أقل من 140 ملج/ديسيلتر (7.8 مليمول/لتر) طبيعيًا.

إذا كانت مستوياتك بين 140 و199 ملغ/ديسيلتر (7.8 و11 مليمول/لتر)، فهذا يشير إلى أنك قد تكون مصابًا بمرحلة ما قبل السكري.

تشير قراءة 200 ملغ/ديسيلتر (11.1 مليمول/لتر) أو أعلى إلى إصابتك بمرض السكري، ولكن قد يستخدم طبيبك أكثر من اختبار واحد لتشخيص الحالة.

