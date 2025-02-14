شكرا لقرائتكم خبر عن في أمشير.. نصائح لحماية مرضي حساسية الصدر من تقلبات الجو والان مع تفاصيل الخبر

شهر أمشير معروف بتقلبات الجو وأيضا الرياح المحملة بالأتربة، مما قد يزيد من نوبات حساسية الصدر، ولذا يجب على هؤلاء المرضي اتباع بعض الحيل الصحية لحماية انفسهم من مضاعفات الحساسية خلال هذه الفترة.

ويقدم هذه النصائح التقرير المنشور عبر موقع healthline ، ومنها:

1. تجنب التعرض المباشر للرياح والأتربة

احرص على ارتداء كمامة عند الخروج لتقليل استنشاق الأتربة، ويفضل البقاء في المنزل أثناء العواصف الترابية أو الأيام ذات الرياح الشديدة، مع ضرورة استخدم نظارات شمسية لحماية العينين من الغبار.

2. تهوية المنزل بحذر

لا تترك النوافذ مفتوحة لفترات طويلة أثناء العواصف الترابية، فيمكنك استخدم فلاتر هواء أو أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل.

3. ترطيب الهواء داخل المنزل

الهواء الجاف يزيد من تهيج الشعب الهوائية، لذا استخدم جهاز ترطيب الهواء أو ضع إناءً من الماء في الغرفة.

4. تجنب الروائح القوية

ابتعد عن التدخين والعطور القوية، لأنها قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي.

5. المتابعة المنتظمة للأدوية

تناول الأدوية الوقائية (مثل البخاخات الموسعة للشعب الهوائية) بانتظام حسب إرشادات الطبيب، مع ضرورة احتفظ ببخاخ الطوارئ معك دائمًا عند الخروج.

6. تعزيز المناعة

تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون لتقليل التهابات الجهاز التنفسي، مع ضرورة شرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون لتهدئة الصدر.

7. تجنب التعرض المفاجئ للبرد

ارتدِ ملابس دافئة ومتعددة الطبقات لحماية الجسم من التغيرات المفاجئة في الحرارة، وينصح ايضا تجنب شرب المشروبات الباردة مباشرة بعد التعرض للهواء البارد.

8. متابعة النشرات الجوية

راقب توقعات الطقس لمعرفة الأيام التي تكون فيها الرياح قوية أو نسبة الغبار عالية، واتخذ الاحتياطات اللازمة.

وحث التقرير علي ضرورة اتباع هذه النصائح لانه يقلل من خطر التعرض لنوبات الحساسية ويجعل التعامل مع تقلبات الطقس أكثر سهولة.

