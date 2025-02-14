7 فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر يوميًا صباحا

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الفوائد الصحية للشاى الأخضر عديدة، من إنقاص الوزن للتخلص من الانتفاخات وغيرها الكثير من الفوائد خاصة إذا تم شرب كوب من الشاي الأخضر أول شيء في الصباح، حيث تعد أفضل طريقة لاستخراج جميع القيم الغذائية للشاي الأخضر.

ما هو الشاي الأخضر؟

وفقا لموقع " healthsite"، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والبوليفينول والعناصر الغذائية الأساسية، ويوفر مجموعة من الفوائد الصحية، خاصة عند تناوله في الصباح على معدة فارغة، من خفض مستويات الكوليسترول إلى التحكم في ضغط الدم، يلعب الشاي الأخضر دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة العامة.

7 فوائد صحية لشرب الشاي الأخضر يوميًا في الصباح يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ويمنع أمراض القلب

شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك وسعادته، فارتفاع نسبة الكوليسترول، وخاصة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، أظهرت الدراسات أن تناول كوب واحد فقط من الشاي الأخضر الطازج يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، حيث يحتوي هذا الشاي على الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ومنع تراكم اللويحات في الشرايين.

يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم ومنع ارتفاع ضغط الدم

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تعمل بشكل رائع في التحكم في ضغط الدم . يحتوي الشاي الأخضر على الفلافونويدات التي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على البوليفينول الذي يساعد في تقليل الالتهاب الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات ضغط الدم، أظهرت الدراسات أن شرب كوب واحد فقط من الشاي الأخضر يوميًا على معدة فارغة يمكن أن يساعد بشكل فعال في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

يساعد في إنقاص الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي

السمنة هي السبب الرئيسي وراء معظم الحالات الصحية المزمنة، وعندما يتمكن الشخص من السيطرة على هذه المشكلة، تتحسن صحته تلقائيًا. يُعرف الشاي الأخضر على نطاق واسع بخصائصه المعززة للتمثيل الغذائي، مما يجعله إضافة رائعة لأي خطة لفقدان الوزن. أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر يزيد من توليد الحرارة، وقدرة الجسم على حرق المزيد من الدهون - وبالتالي إدارة مؤشر كتلة الجسم والوزن الإجمالي. يقلل الشاي الأخضر أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز الشعور بالشبع، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

لا يساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن فحسب، بل إن هذا المشروب الصحي مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، فقد أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر غني بالمركبات المضادة للالتهابات تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب الوعائي، مما يساهم في تحسين صحة القلب، ووفقًا للخبراء، فإن شرب ثلاثة إلى 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 41%.

يساعد في إدارة إنتاج الأنسولين وأعراض مرض السكر من النوع 2

يتسم مرض السكر من النوع الثاني بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم القدرة على إنتاج الأنسولين، وقد يعمل الشاي الأخضر على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

الشاي الأخضر يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي تعمل على تعزيز وظائف المخ من خلال تحسين الحالة المزاجية واليقظة ووقت رد الفعل والذاكرة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يسمى إل ثيانين، والذي يمكن أن يعمل بشكل تآزري مع الكافيين لتحسين وظائف المخ، وتشير الأبحاث إلى أن الجمع بين الكافيين وإل ثيانين في الشاي الأخضر يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الإدراكي والانتباه والذاكرة والمزاج العام.

الشاي الأخضر يساعد في إدارة التوتر ومشاكل الصحة العقلية

لا يعمل مزيج الكافيين والثيانين في الشاي الأخضر على تعزيز الوظائف الإدراكية فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل إيجابي على الحالة المزاجية ومستويات التوتر، يعزز الثيانين الاسترخاء دون التسبب في النعاس، مما يؤدي إلى حالة من الهدوء واليقظة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الصباح، حيث يساعد في تحديد نغمة إيجابية لليوم.

