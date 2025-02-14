العادات الصحية التي يجب تعليمها للأطفال منذ الصغر خير ضمان لمستقبل صحي

أولى العادات الصحية: التغذية السليمة

الغذاء المتوازن يعزز صحة الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 08:53 صباحاً - هل تعلمين "الخليج 365" الأم أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وأن تربية الطفل على العادات الصحية منذ نعومة أظافره تظل ثابتة مُلازمة له حتى الكبر، وهذه العادات الصحية تشمل: الغذاء الصحي وهو أمر محوري في بناء مستقبل صحي للطفل، يليها النشاط البدني، بجانب عادة النوم الكافي وعادات صحية أخرى، بالتقرير التالي نتعرف إلى 5 عادات صحية أساسية يجب غرسها في الأطفال منذ الصغر.وهنا يؤكد الدكتور تامر عثمان أستاذ التربية وتعديل السلوك، أن غرسليس مجرد توجيه، بل هو استثمار في مستقبلهم الصحي والجسدي، بعدها يمكن للأهل والمجتمع بناء جيل يتمتع بقدرة أكبر على مواجهة تحديات الحياة.يعتبر الغذاء المتوازن العامل الأساسي في تعزيز صحة الأطفال ونموهم؛ ممارسات التغذية الصحية يمكن أن تمنع حوالي 20% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة؟يحتاج الطفل إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها من الفواكه، الخضروات، البروتينات الصحية، ومنتجات الألبان. وفقاً لخبراء الصحة، والحد من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة.تؤكد الأبحاث أن الأطفال الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً يكونون أقل عرضة للأمراض المزمنة؛ مثل السكري وأمراض القلب في المستقبل، لذا تبدأ التوعية بأهمية التغذية السليمة من المراحل الأولى من حياة الطفل.كما يجب توعية الأطفال بأهمية قراءة المكونات الغذائية على المنتجات ومعرفة الفرق بين الأطعمة المفيدة، وتلك التي تحتوي على كميات من السكريات والدهون.

أي الفيتامينات أفضل لزيادة وزن الطفل؟ وما هي علامات نقصها؟

ثاني العادات الصحية: النشاط البدني

ضرورة ممارسة الطفل للرياضة يومياً

ثالث العادات الصحية: النظافة الشخصية

طفلة تغسل يديها

رابع العادات الصحية: النوم الجيد للنمو العقلي والجسدي

طفلة نائمة

خامس العادات الصحية: الحد من وقت الشاشة

ضرورة الحد من وقت الشاشة