طرق للتغلب على آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2025 08:53 صباحاً - آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل من الشكاوى الشائعة، التي تعاني منها الكثير من الحوامل، وهذه الحالة عادة في أغلب الأحيان تكون في الثلث الثالث من الحمل، وذلك بسبب زيادة وزن الحامل، مما يزيد الضغط على المفاصل.

على الجانب الآخر خلال فترة الحمل، قد يكون سبب إصابة الحامل بآلام المفاصل والعظام هي التغيرات الهرمونية والجسدية، ومحاولة جسم الحامل للتكيف لدعم نمو الجنين، مما يتسبب في إصابتها ببعض الألم في المفاصل خاصة أسفل الظهر والرسغ والخصر والكاحل والركبة. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أسباب وكيفية علاج آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل.

أسباب آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل

زيادة وزن الحامل تسبب الضغط على المفاصل-الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من أن بعض آلام العظام تعد طبيعية، إلى أنه لا تزال الأمهات بحاجة إلى فهم أسباب آلام العظام خلال فترة الحمل، مع ضرورة مراعاة العوامل التالية:

خلال فترة الحمل، يفرز الجسم هرموناً يسمى الريلاكسين، الذي يساعد الحوض على الاستعداد للمخاض، ويمكن أن يسبب أيضاً عدم استقرار المفاصل.

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن خلال فترة الحمل إلى زيادة الضغط على المفاصل، والإصابة بآلام العظام. لذلك، لا تتجاهلي الأمر إذا طلب منك الطبيب الانتباه إلى وزنك والحفاظ على وزن مثالي خلال فترة الحمل.

خلال فترة الحمل، سيتغير مركز ثقل جسم المرأة، والذي يتحرك للأمام بسبب الجنين الذي يزداد حجمه يومياً، مما يجعل من الصعب على الحوامل التحرك والوقوف.

قد يحدث تورم في الأنسجة الرخوة خلال فترة الحمل، مما قد يزيد من خطر إصابة الحامل بآلام المفاصل.

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هل تختفي آلام المفاصل بعد الحمل؟

يمكن أن يختلف وقت التعافي بشكل كبير من امرأة لأخرى، وقد تستمر بعض النساء الحوامل في الشعور بألم المفاصل لأسابيع أو حتى أشهر بعد الولادة. تشمل العوامل التي قد تؤثر على التعافي ما يلي:

الأسباب الكامنة وراء آلام المفاصل

المتطلبات الجسدية لرعاية المولود الجديد

طريقة الجلوس عند الرضاعة الطبيعية

مستوى النشاط بعد الولادة

إذا استمرت آلام المفاصل لفترة طويلة بعد الولادة أو كانت شديدة جداً، فيجب عليك استشارة الطبيب، ويمكن للطبيب تقييم ما إذا كان الألم قد يكون ناجماً عن حالة أخرى لا علاقة لها بالحمل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو قد يكون علامة على مضاعفات ما بعد الولادة.

كيفية التعامل مع آلام المفاصل والعظام أثناء الحمل

يعد ألم أسفل الظهر أكثر شيوعاً في أواخر الثلث الثاني والثلث الثالث من الحمل. إليك بعض القواعد التي يمكنك القيام بها لعلاج آلام المفاصل وآلام العظام أثناء الحمل:

الانتباه إلى هيئة الجسم

قد تميل الأمهات عادة إلى الانحناء للأمام أو تقوس ظهرهن أثناء الحمل، ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يؤثر ذلك على العمود الفقري للحامل؛ لذا يجب التأكد من الجلوس بشكل مستقيم مع وضع القدم بشكل مسطح على الأرض والرقبة مستقيمة.

كما يعد التوازن والتماثل مهميناً للغاية أثناء الحمل، خاصة أن العديد من الأربطة تكون مترهلة؛ لذلك يجب على الحامل تجنب وضع الساق فوق بعضهما البعض، أو الخروج من السرير بقدم واحدة، أو ارتداء السراويل أثناء الوقوف ووضع قدم واحدة في كل مرة فقد تسبب هذه الحركات غير المتكافئة آلام أسفل الظهر.

استخدمي وسادة خاصة

يمكن للأمهات تقليل بعض الضغط على آلام المفاصل المؤلم باستخدام الوسائد المناسبة، فعلى سبيل المثال، اختاري وسادة ذات زوايا مائلة مثل المثلث للحصول على دعم إضافي في منطقة أسفل الظهر.

وبصرف النظر عن ذلك، فكري أيضاً في استخدام وسادة إضافية عند النوم، وضعيها بين ساقيك لوضع الوركين والركبتين في هيئة محايدة أكثر راحة.

العلاج الساخن والبارد

يجب على الحامل محاولة الاستحمام بالماء الدافئ بين الحين والآخر لمساعدة عضلات الجسم على الاسترخاء أكثر، و إذا لزم الأمر، استخدام وسادة تدفئة أو بطانية دافئة على منطقة المفصل، ويمكن للأمهات أيضاً وضع كمادة ثلج ملفوفة بمنشفة على المفاصل المؤلمة.

يمكن أيضاً حصول الأمهات على جلسات تدليك لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها، كما سيؤدي التدليك أيضاً إلى زيادة نطاق الحركة والراحة عند المشي.

التمارين الرياضية

يمكن للحامل ممارسة رياضة المشي والسباحة واليوغا-الصورة من موقع AdobeStock

التمارين المنتظمة تُزيد من نطاق الحركة، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل، وتساعد تمارين الاسترخاء ورفع الساق أيضاً في تخفيف آلام الركبة والكاحل.

تناول أطعمة معينة

يجب أن تتناول الحامل الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة للحد من آلام المفاصل والعظام خلال فترة الحمل، من خلال تقليل من مستويات الجذور الحرة في الجسم. ومن أهم الأطعمة ما يلي:

التوت: فهو يعمل على إصلاح تلف الخلايا بشكل فعال.

البروكلي: يساعد على تقليل أعراض التهاب المفاصل.

الأوميغا 3: يساعد في علاج آلام المفاصل.

الكركم: لعلاج الالتهابات.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة.

لتجنب آلام المفاصل أثناء الحمل أيضاً، يمكن للأمهات تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 مثل خبز القمح، موز، لحم، جبن، الحليب قليل الدسم، خضار خضراء، الشوفان، البيض.

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اختيار الأحذية المناسبة

ارتداء الكعب العالي يضغط على الكاحلين والقدمين، وبدلاً من ذلك، حاولي ارتداء الأحذية التي توفر الدعم الكافي، وإذا كانت آلام المفاصل تتداخل مع الأنشطة اليومية، فلا تترددي في طلب المساعدة من الطبيب.

متى تجب استشارة الطبيب؟

على الرغم من أن آلام المفاصل يمكن أن تكون من الأعراض الشائعة خلال فترة الحمل، إلا أنك قد تحتاجين إلى استشارة الطبيب إذا كنت تعانين من ألم شديد أو مفاجئ لمنع تفاقم آلام المفاصل ومرور شهور الحمل بدون ألم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.