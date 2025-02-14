شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتلعب رياضة.. اعرف إيه ضرورة عملية الإحماء قبل التمرين والان مع تفاصيل الخبر

قبل التمارين الرياضية يجب أن تقوم بتمارين الإحماء، إهمال هذا النوع من التمارين البسيطة قبل التمرين الرئيسي يسبب الكثير من المشكلات لدى ممارسى الرياضة، وحتى غير المحترف، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع houstonmethodist.

تابع التقريرأن الإحماء قبل التمرين أمر في غاية الأهمية لأنها عبارة عن أنواع مختلفة ومتعددة من الإحماء، هو عبارة عن تمارين خفيفة للغاية تخلق توترًا في العضلات فتصبح العضلة والأوتار مشدودة للغاية. هذا الشد البسيط يجعل عضلاتك مستقبلة للتمارين والانقباضات والاسترخاءات التي سوف تراها في التمرين الحقيقي الذي سوف تقوم به بعدها.

فوائد تمارين الإحماء قبل التمرين

- تصبح ممهدا ومستقبلا للتمارين القوية وشديدة الأحمال.

- عضلاتك تنقبض وتسترخي بسهولة مما يجعل فاعلية التمرين أفضل.

- تستطيل العضلات وتصبح أكثر قدرة على المرونة.

- تصبح عضلاتك أقل عرضة للتلف نظرًا لأنك مرمتها على قوة مبكرة.

ما هو تمرين الإحماء الأشهر؟



تختلف تمارين الإحماء ووضعيتها بين الكثير من الأشخاص، لا نمط ثابت ولكن التمدد الثابت الذي تجد فيه وضعية لمد ساقيك وكتفيك إلى أقصى نقطة حتى تشعر بالتشنج فيهما، ولمدة 30 ثانية أمر في غاية الأهمية.

لماذا يجب عليك الإحماء قبل ممارسة التمرين الرياضي؟



يجب عليك الإحماء قبل التمارين الرياضية لأن عدم الإحماء أو التخلي عن هذه التمارين يوقعك في الكثير من المشكلات منها حدوث الإصابات حيث يسهل على العضلات الباردة التعرض للإصابة، فضلاً عن أن التمدد يساعد على تدفق الدم وسريانه بشكل ديناميكي رائع، تعمل أيضًا على ضبط درجة حرارة الجسم أثناء التمارين.

ترجع أهمية عمليات الإحماء أيضا إلى أنها بروفة للتمرين الأساسي، وخاصة قبل التمارين ذات الأحمال العالية والتي تتطلب مجهودا عاليا قاسيا أيضا.

اجعل عملية الإحماء مماثلة وشبيهة بالتمرين الأساسي الذي سوف تقوم به، فعلى سبيل المثال إذا كنت سوف تقوم بتمرين المشي القوي، اجعل تمارين الإحماء قبل هذا التمرين الأساسي عبارة عن المشي بخطوات بطيئة.

يؤكد التقرير أيضًا أنه يجب ممارسة تمارين الإحماء بعد التمارين أيضًا، فلا ينبغي أن تقضي وقتاً طويلا في ممارسة الإحماء قبل أو بعد التمرين الرئيسي ولكنها مهمة جدا لتليين العضلات وتحسين تمدد العضلات والجسم، الاستفادة القصوى من التمرين الرئيسي والوقاية من الإصابات أو شد العضلات، أو اضطرابات الحركة أو الشعور بالألم كما أنها تساعد على سرعة الاستشفاء.

متى يجب التوقف عن تمارين الإحماء؟



التمدد أو الإحماء بشكل عام هو من التمارين السهلة والمفيدة للغاية، أضرارها لا تكاد تذكر إلا أن هناك حالة يجب التوقف فيها عن ممارسة تمارين الإحماء قبل أو بعد التمرين الرياضي، وهي حالة يوضحها المختص المتابع للرياضي في أنواع معينة من الإصابات التي تحتاج حقًا إلى الراحة الشديدة مثل التعرض لشد كبير في العضلات أو شد في الأوتار أو شد عضلة الساق أو العضلات الرباعية، في تلك الحالة تكون تمارين الإحماء عاملا مساعدا في زيادة استمرار الإصابة وإصابة الوتر والعضلات بمشكلات أكبر، لذلك يجب الشفاء التام بالنسبة لهذه الإصابات ثم استعادة المرونة والقوة واستعادة تمارين الإحماء الهامة.