شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك طهى البقوليات جيدا؟ والان مع تفاصيل الخبر

البقوليات هي أحد أهم مصادر البروتين النباتي الهام الذي يجب أن يدخل في نظامك الغذائي، وهى تندرج تحتها الكثير من الأنواع مثل الحمص والفاصوليا والبازلاء والفول وغيرها من أنواع البروتين النباتى الذى يحتاجه الجسم.

فوائد البقوليات

وفقًا لتقرير منشور في موقع ABC، فإن البقوليات تتميز بغناها بالألياف الغذائية بكميات مضاعفة مما يعزز من صحة الأمعاء. كما أنها تتميز بكون مؤشر الجلوكوز لديها منخفض وهي مصدر أيضا للكربوهيدرات الصحية، وكل هذه العوامل تجعلها تشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.

فوائد البقوليات لا تقف عند هذا الحد، فهي تحتوي على مجموعة هامة من مضادات الأكسدة وفيتامينات بأنواعها ومصادر رائعة للبروتين النباتي، يمكن أن تصبح بديلاً للبروتين الحيواني بنسب معينة.

أعراض هضمية قد تسببها البقوليات

وأوضح تقرير آخر منشور في موقع ميديسين نت الطبى، أن البقوليات تحتوي على العديد من المركبات والألياف التي قد تؤثر على الإنزيمات الضرورية للهضم، كما أنها تسبب الغازات والانتفاخات وقد تؤثر على القولون لدى بعض المرضى خاصة عند الإفراط في تناول كمياتها، نظرا لغناها بالألياف لأنها تؤدي إلى انتفاخ البطن وتسبب العسر الهضمي في كثير من الحالات، يمكن تفادي هذه المخاطر جميعها من خلال الطهي الجيد للبقوليات.

كيفية الطهي الجيد للبقوليات وفوائده

وفقًا لتقرير آخر منشور في موقع All Recipe، فإن البقوليات يجب أن يتم طهيها طهوا جيدا لأن تناول البقوليات غير مطبوخة جيدا أو النيئة يحمل الكثير من المخاطر الصحية، نظرا لأن عائلة البقوليات تحتوي على الليكتينات، تلك المضادات للمغذيات التي قد ترتبط باضطرابات في الجهاز الهضمي وتخثر خلايا الدم الحمراء، مما قد يسبب الرغبة في القيء والغثيان والإسهال واضطرابات إخراجية وتقلصات والألم بالمعدة.

بعض السمية في بعض البقوليات مثل العدس أو الحمص تحمل بعض المخاطر لمتناولها دون طهيا جيدا، يجب أن يتم تسخين البقوليات عما يزيد عن 212 درجة فهرنهايت (100 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى يتم تدمير الليكتينات. ومن الأفضل أن يتم نقع البقوليات أولا حوالي خمس ساعات كاملة خاصة الفاصوليا. هذه الخطوة هامة للغاية حيث تتاح الفرصة للمياه لاستخراج بعض الليكتينات من البقوليات، وينصح بالتخلص من المياه التي تم نقع البقوليات فيها ثم غليها لمدة 30 دقيقة بمياه أخرى نظيفة على درجة حرارة عالية.