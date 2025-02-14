شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيتعبك فى اختيار أكله.. 10 خطوات تخليه يقبل كل أنواع الطعام والان مع تفاصيل الخبر

بعض الأطفال مرهقون فى تغذيتهم، والطفل المنتقي للطعام طفل مجهد للأبوين، لا تقل مشكلته عن الطفل فاقد الشهية، تكون معاركهم معه على تناول الطعام دائرة على مدار اليوم ومع الوجبات جميعها، ولكن يجب أن نعى أنه غالبا ما يكون الأطفال الصغار انتقائيين بطبيعة الأمر، فالشهية الخاصة بالطفل تبدأ في التباطؤ تدريجيا نتيجة تفضيلاتهم الغذائية المختلفة، فهي عملية متقلبة من طفل لآخر، ومن مرحلة إلى أخرى، ولكن أغلبهم يتسم بهذه الصفة. هذا ما أكده تقرير نشره في موقع هيلثي تشيلدرين المعني بصحة الأطفال.

الطفل الذى ينتقى الطعام

تابع التقرير موضحًا أن الطفل قد يفضل طعاما معينا وبعد أيام قليلة يترك هذا الطعام بعيدًا ولا يقترب منه أبدا. هذه الانتقائية تعد سلوكًا نمطيًا لدى بعض الصغار، إن لم يكن أغلبهم. ولكن طمأن التقرير الأمهات أن هذه المرحلة ليست مرحلة ثابتة ولا دائمة وسوف تكون مرحلة انتقالية في تناول الطعام حتى يصل الطفل إلى نضج ونمو معين.

نصائح لتناول الطفل الانتقائي كل الطعام بسهولة

نصح التقرير بمجموعة من النصائح البسيطة التي يمكنها أن تخلص طفلك من تلك الانتقائية تدريجيًا:

1. توقف عن معاركك مع طفلك على الوجبات، تجنب إثارة الضجة، واتركه للجوع كي يستمع إلى جسده ورغبة معدته في تناول الطعام.

2. لا تضغط عليه في تناول الوجبة ضغطًا قاسيًا أو تعاقبه، فهذا الأمر يجعلهم غير مقبلين على الطعام بكل أنواعه.

3. نوع في الأكلات التي تقدمها لطفلك، سواء خضراوات أو فاكهة، نوع في البروتين بين الأسماك واللحوم والدواجن وحتى البروتين النباتي الصحي.

4. أدخلى التوابل في طعامك حتى يستطيع الطفل تناولها بشكل أفضل، وبمذاق مختلف.

5. اجعلي وجبة الطعام ممتعة، افتكري أفكار جذابة وممتعة وملونة بألوان الطعام الصحي، كي يشعر الطفل بالرفاهية والتمتع بطعامه. فلا تقدمي الطعام بشكله التقليدي بل نوعي في الأشكال وارسمي به الكثير من الأشكال الهندسية والوجوه لكي يتناولها الطفل بمتعة.

6. اشركى طفلك في التخطيط للوجبات واسأله عما يفضل من الطعام، واشتري معه الأطعمة المختلفة، واجعله يساعدك في إعداد الوجبة والقي عليه بعض المهام.

7. سمي طفلك اسما مرتبطا بالطعام، كاسم الطاهي الصغير الذي سوف يطهو لنا وجبة اليوم، طفلك يقلدك، لذلك عليك الاهتمام بالتنويع في طعامك حتى يتعلم عدم الانتقائية.

8. نوع في تناول الطفل لكل الأنواع الأطعمة، فلتكن وجبة الطعام ممتعة كعائلة معا، ولا تشتت انتباهه أمام الشاشات ولا التلفزيون، بل كونوا دوما مجتمعين على وجبة واحدة وتتحدثون سويًا.

9. اطهى وجبة كبيرة متنوعة الأشكال والأنواع، وضمن طعام واحد على الأقل يحبه طفلك فيه، كي يتمكن من تناول بقية الطعام.

10.قللى من انتقادك للطفل وطبيعة انتقاؤه وطبيعة تناوله للطعام.