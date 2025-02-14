شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات الغدة الدرقية عند النساء الحوامل.. كيف يمكن السيطرة عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل شائعة، وإذا تُركت دون علاج، فقد تؤثر على صحة الأم والجنين، فالتأثير الطويل الأمد لاضطرابات الغدة الدرقية على النساء الحوامل والطفل، قد تتسبب في معاناة الأطفال المولودون لأمهات يعانين من اضطرابات الغدة الدرقية بشكل سيئ من تحديات معرفية وتنموية، والتشخيص في الوقت المناسب والإدارة السليمة لاضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل أمر ضروري لتحسين النتائج لكل من الأم والطفل، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وفيما يلي.. أنواع اضطرابات الغدة الدرقية التي يمكن أن تؤثر على المرأة الحامل: -قصور الغدة الدرقية:

تحدث هذه الحالة عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة ومشاكل النمو لدى الطفل.

-فرط نشاط الغدة الدرقية:

تحدث هذه الحالة عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وحتى مشاكل القلب لدى الطفل.

-التهاب الغدة الدرقية الحملي:

يمكن أن تتطور هذه الحالة أثناء الحمل أو بعده بفترة وجيزة، وتتميز بالتهاب الغدة الدرقية. وقد تؤدي إلى قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، وقد تؤثر على صحة الأم والجنين.

-التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة:

يحدث هذا الاضطراب بعد الولادة وقد يسبب تقلبات في مستويات هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي عادة إلى قصور الغدة الدرقية المؤقت أو فرط نشاطها. وقد يؤثر على الرضاعة الطبيعية ومزاج الأم.

ما هي تأثيرات اضطرابات الغدة الدرقية على نتائج الحمل؟

إن مستويات هرمون الغدة الدرقية الكافية ضرورية لنمو دماغ الجنين. يمكن لقصور الغدة الدرقية وفرط نشاطها أن يعوق هذه العملية. يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية غير المعالجة إلى مخاطر صحية كبيرة على النساء الحوامل، بما في ذلك مشاكل القلب والتعب الشديد وفقر الدم، و حالات مثل سكري الحمل وتسمم الحمل وانفصال المشيمة أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بخلل في الغدة الدرقية.

كما أن التدخل الطبي في الوقت المناسب مطلوب للقضاء على آثار اضطرابات الغدة الدرقية على صحة الأم وكذلك نمو الجنين وتطوره.