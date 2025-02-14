شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل "عايشة الدور".. خطوات التعافى الناجح من تجربة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

الطلاق تجربة صعبة ومؤلمة ، ومن الممكن أن تتسبب فى العديد من الضغوطات والمتاعب النفسية، لكنها مثل أى تجربة صعبة أخرى يمكن التعافى منها والبدء من جديد.

ومن وحى مسلسل "عايشة الدور"، الذى تخوض به النجمة دنيا سمير غانم السباق الرمضانى، وتظهر بشخصية سيدة مطلقة وأم لطفلين، تقودها الصدفة للعودة إلى الجامعة كفتاة جامعية واكتشاف نفسها من جديد، توجد مجموعة من الخطوات التى يمكنها أن تحقق التعافى الناجح من تجربة الطلاق.

خطوات التعافى من الطلاق

وبحسب موقع "Help guide" ، فإن الطلاق قد يكون من أكثر التجارب إرهاقًا وعاطفية في الحياة، حتى لو كانت هناك رغبة فى تلك الخطوة، إلا أنه يمثل الخسارة ويثير الكثير من المشاعر المزعجة، إلا أنه يمكن التعافى منه بعدة خطوات، أهمها:

1: اسمح لنفسك بالحزن

الحزن هو رد فعل طبيعي للخسارة، خاصة إذا تم الطلاق بعد قصة حب قديمة، وقد تكون مشاعر الحزن مثيرة للخوف لكنها ضرورية الشفاء وتخطى الألم، وبغض النظر عن مدى قوة حزنك، فلن يدوم إلى الأبد.

لا تقاوم مشاعرك

الطبيعى أن تلك الفترة ستشهد الكثير من التقلبات والمشاعر المتضاربة،، مثل الغضب والاستياء والحزن والارتياح والخوف والارتباك، لكن من المهم تحديد هذه المشاعر والاعتراف بها، مهما كانت مؤلمة لأن تجاهلها سيؤخر من تخطيها.

تحدث عن مشاعرك

من المهم التحدث عن مشاعرك مع المقربين، لأن فكرة أنهم يدركون مدى الألم الذى تمر به، سيجعلك تشعر بأنك أقل وحدة مع الألم وسيساعدك على التعافى.

ذكّر نفسك بأنك ما زلت تمتلك مستقبل

الانفصال يعنى انتهاء حياة مشتركة وفقدان المستقبل الذي تخيلته يوما ما، لكن الأحلام الجديدة ستحل محل الآمال والأحلام القديمة في النهاية.

مساعدة أطفالك أثناء الانفصال أو الطلاق

عندما ينفصل الأب والأم، قد يشعر الطفل بالارتباك والغضب وعدم اليقين وكذلك الحزن العميق، لذلك يجب ال توفير الاستقرار والاهتمام باحتياجات طفلك بموقف إيجابي مطمئن.

العناية بالنفس

خصص وقتًا كل يوم للعناية بنفسك والقيام بأنشطة مريحة ، مثل قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو الذهاب فى نزهة أو الاستماع إلى الموسيقى، أو قراءة كتاب حتى الحصول على حمام ساخن.

التزمى بالروتين

يمكن أن يؤدي الطلاق أو الانفصال عن علاقة ما إلى تعطيل كل جوانب حياتك تقريبًا، مما يؤدي إلى تضخيم مشاعر التوتر وعدم اليقين والفوضى.، لذلك الروتين المنتظم يعطى شعورًا أن الحياة طبيعية.

تأجيل القرارت المصيرية

حاول ألا تتخذ أي قرارات كبرى في الأشهر القليلة الأولى بعد الانفصال أو الطلاق، مثل بدء عمل جديد أو الانتقال إلى مدينة جديدة، حتى تهدا مشاعرة وتتمكن من اتخاذ القرارات بعقلانية.

استكشف اهتمامات جديدة

الطلاق أو الانفصال هو بداية ونهاية في نفس الوقت، اغتنم الفرصة لاستكشاف اهتمامات وأنشطة جديدة، بدلاً من التفكير في الماضي.