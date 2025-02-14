صحة ورشاقة

انطلاق مؤتمر تكنولوجيا الرعاية الصحية الدولي في الرياض

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دشّن الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، فعاليات مؤتمر تكنولوجيا الرعاية الصحية الدولي (IHTM 2025)، الحدث الرائد الذي يجمع نخبة من الخبراء والمبتكرين لاستعراض أحدث التطورات في قطاع الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على فرص التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال الحيوي.

ويستقطب المؤتمر كبار رواد الصناعة وخبراء عالميين لمناقشة أحدث التقنيات في إدارة وتطوير الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص المستقبلية, كما يتضمن ورش عمل متخصصة تهدف إلى تمكين المشاركين من استكشاف آفاق جديدة، إلى جانب فرص متميزة للتواصل وبناء علاقات مهنية قيّمة.

وشهد الحدث إعلانًا تاريخيًا بإدخال اللغة العربية رسميًا ضمن المنظومة العالمية لتسمية وترميز الأجهزة والمستلزمات الطبية (GMDN)، في خطوة غير مسبوقة تعزز حضور المملكة في تطوير معايير الرعاية الصحية العالمية, وذلك بحضور رئيسة الوكالة الدولية لتسمية وترميز الأجهزة والمستلزمات الطبية دينز بروس.

ويجسد هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة في مواءمة الأنظمة الصحية المحلية مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمجتمعات الناطقة باللغة العربية.

ويمثل مؤتمر IHTM 2025 منصة إستراتيجية تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا لدفع مستقبل الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة في هذا القطاع الحيوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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