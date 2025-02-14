شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون عقارا لمرض باركنسون يساعد فى الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

التدخين من أكثر العادات الضارة، لأنه قد يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب والعديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى، ومع ذلك، يستخدم أكثر من 22% من سكان العالم التبغ، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، حيث يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسببه سنويًا.

يحاول الكثير الإقلاع عن التدخين كل عام، ولكن عادة ما ينجح أقل من 10% منهم في ذلك، يرجع ذلك في الغالب إلى مشاكل في إدارة الرغبة الشديدة في التدخين وأعراض الانسحاب.

ووفقا لموقع صحيفة " nypost"، اكتشف العلماء في كوريا أن عقار مستخدم لعلاج مرض باركنسون يمكنه تخفيف الأعراض الجسدية الناجمة عن انسحاب النيكوتين، مثل الرعشة وانخفاض القدرة على الحركة.تقدم هذه الدراسة إمكانيات جديدة لعلاج الإقلاع عن التدخين من خلال التخفيف من الاضطرابات الناجمة عن أعراض الانسحاب.

توصلت الدراسة التي نشرت في مجلة " Advanced Science" إلى أن إعطاء جرعة واحدة منخفضة من العقار للفئران التي تعاني من أعراض انسحاب النيكوتين أدى إلى تقليل الرعشة لديها بنسبة تزيد عن 50%، وأظهرت تجارب الفريق أن قمع الخلايا العصبية يعيد مستويات الدوبامين في نطاقها الطبيعى.

يُعرف الدوبامين بأنه هرمون "الشعور بالسعادة"، والنيكوتين الموجود في السجائر يحفز إطلاقه، ووكثيراً ما يشعر المقلعون عن التدخين بالرغبة الشديدة في التدخين لأنهم يفتقدون جرعة الدوبامين، ومن شأن استعادة الدوبامين أن يخفف من أعراض الانسحاب.

