“الهلال الأحمر بالباحة” يدرّب منسوبي إمارة المنطقة ضمن مشروع “معاذ” للسلامة الإسعافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة اليوم، البرنامج التدريبي والخطة الفرضية في إمارة منطقة الباحة، وذلك في إطار تعزيز الجاهزية الإسعافية للحالات الطارئة في بيئات العمل، ضمن مشروع “معاذ” لتعزيز السلامة الإسعافية.

ويستهدف البرنامج التدريبي منسوبي إمارة المنطقة الذي استمر على مدار يومين، واشتمل على كيفية استخدام جهاز الصدمات القلبية (AED) في حالات توقف القلب والتنفس، إضافة إلى مجموعة من المهارات الإسعافية التي تضمن استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ.

وشهد اليوم الختامي تنفيذ خطة فرضية في مقر الإمارة، بهدف اختبار مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكدت الهيئة أن مشروع ” معاذ ” يهدف إلى نشر ثقافة السلامة الإسعافية وحماية الأرواح من خلال تدريب الموظفين على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، والتعامل مع حالات الاختناق والنزيف، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لأجهزة الصدمات القلبية، ويتضمن المشروع توفير الأجهزة والحقائب الإسعافية في مواقع العمل، وتخصيص أماكن لسيارات الإسعاف، وتركيب لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى خدمات الطوارئ.

ويُعد تنفيذ الخطة الفرضية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع “معاذ”، حيث يسهم في تعزيز الوعي بمهارات الإسعاف الأولي، ورفع مستوى الجاهزية الطبية في بيئات العمل، مما يسهم في تعزيز سلامة الموظفين وحمايتهم في حالات الطوارئ.

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