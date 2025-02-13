تجمع الباحة الصحي يطور 3 مراكز صحية بـ10 ملايين ريال لتحسين الخدمات الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري عقود تطوير ثلاثة مراكز صحية في القطاع التهامي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين بيئة الرعاية الطبية، وهي غامد الزناد، ناوان، والشعراء، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 9,852,29 ريالًا سعوديًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي، أن هذه العقود تأتي ضمن إستراتيجية التحول الصحي، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.

وأوضح أن أعمال التطوير ستشمل تحسين بيئة العمل داخل المراكز الصحية، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى تطوير المرافق الداعمة، مما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

يُذكر أن تجمع الباحة الصحي يواصل تنفيذ خططه التطويرية الرامية إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وضمان حصوله على خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

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