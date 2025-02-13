شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين الأنيميا ونقص نسبة الحديد في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

هناك فرق بين الإصابة بالأنيميا ونقص نسبة الحديد في الدم، حسب ما أوضحه تقرير منشور عبر موقع everdayhealth، حيث إن نقص الحديد هو أحد أسباب الأنيميا، لكن ليس كل أنيميا ناتجة عن نقص الحديد.

واكد التقرير، أن نقص الحديد في الجسم، يعني انخفاض نسبته في الجسم، ولكنه لا يؤدي دائمًا إلى فقر الدم إذا كانت خلايا الدم الحمراء لا تزال تعمل بشكل جيد.ويحدث بسبب سوء التغذية، فقدان الدم (مثل غزارة الدورة الشهرية)، أو ضعف امتصاص الحديد، و قد يؤدي لاحقًا إلى فقر الدم إذا لم يتم تعويض الحديد الناقص.أعراضه تشمل التعب، شحوب الجلد، تساقط الشعر، هشاشة الأظافر، وضعف التركيز.

بالنسبة للأنيميا هي حالة يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو نسبة الهيموجلوبين أقل من الطبيعي، مما يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين، كما أنها قد تكون بسبب نقص الحديد، لكنه قد يحدث أيضًا بسبب نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك، أو بسبب أمراض مزمنة أو وراثية (مثل الثلاسيميا).

وأعراضها: تشمل الدوخة، الإرهاق الشديد، ضيق التنفس، وتسارع ضربات القلب.وأكد التقرير أن نقص الحديد قد يؤدي إلى الأنيميا إذا لم يُعالج، بينما الأنيميا لها أسباب متعددة، ونقص الحديد هو واحد منها فقط.

ويتم التشخيص من خلال فحص الدم، مثل قياس نسبة الحديد، الفيريتين، والهيموجلوبين.

وبشكل عام يجب الاهتمام بتناول الاطعمة الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء، والبنجر، والعسل الأسود والباذنجان، وغيرها من الاطعمة الغنية بعنصر الحديد .

