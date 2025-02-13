انطلاق مؤتمر القصيم السابع للسكري والغدد الصماء بمشاركة نخبة من الخبراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر القصيم السابع للسكري والغدد الصماء وتقنيات السكري، الذي ينظمه تجمع القصيم الصحي، ويستمر على مدى يومين في فندق الموفنبيك ببريدة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المؤتمر يُحاضر فيه نخبة من المختصين في مجال أمراض السكري والغدد الصماء، من الأطباء والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، ويهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والعلاجات المستخدمة في هذا المجال.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الدكتور عبدالله القويعي، خلال افتتاحه جدول أعمال المؤتمر، أهمية مثل هذه المؤتمرات في تطوير مهارات الكوادر الطبية والممارسين الصحيين، والاطلاع على آخر المستجدات الطبية وأحدث ما توصل إليه الطب في علاجات مرض السكري.

ولفت الانتباه إلى حرص التجمع على تنظيم الملتقيات العلمية والمؤتمرات لتطوير مهارات منسوبيه ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير رعاية صحية متكاملة وفعالة، تلبي تطلعات المستفيدين، مشيرًا إلى تطلعه إلى أن يستفيد الحضور مما يقدمه المؤتمر، وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته.

ويشتمل المؤتمر على سلسلة من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناقش مواضيع متعددة، تشمل أحدث التطورات في علاجات السكري، وإدارة مضاعفات المرض، ودور التكنولوجيا في تحسين نتائج العلاج، وستُعرض تجارب ناجحة في مجال الرعاية الصحية لمرضى السكري، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال.

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