شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اضطرابات كهرباء القلب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب كهرباء القلب هو خلل في الإشارات الكهربائية التي تنظم ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى تسارع وتباطؤ، أو عدم انتظام في النبضات، و يمكن أن يكون هذا الاضطراب بسيطًا وغير خطير، أو قد يكون خطيرًا ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وخلال التقرير التالي سنتعرف على أنواعه وطرق الوقاية، وفقا لموقع "healthline"

أنواع اضطرابات كهرباء القلب:

1. تسرع القلب أي زيادة معدل ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة.

2. بطء القلب أي انخفاض معدل ضربات القلب عن 60 نبضة في الدقيقة.

3. الرجفان الأذيني وهو اضطراب شائع يسبب نبضات قلب غير منتظمة وسريعة.

4. الرجفان البطيني أي اضطراب خطير قد يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

5. متلازمة وولف باركنسون وايت وتعني وجود مسار كهربائي إضافي يؤدي إلى نوبات سريعة من ضربات القلب.

أسباب اضطرابات كهرباء القلب

هناك بعض الأسباب المحتملة أو المؤدية للإصابة باضطرابات كهرباء القلب، ومنها:

-أمراض القلب مثل النوبات القلبية أو فشل القلب.

-اضطرابات الكهارل مثل انخفاض البوتاسيوم أو المغنيسيوم.

-الإجهاد والتوتر العاطفي أو البدني.

-تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو المنشطات.

-اضطرابات الغدة الدرقية سواء كانت زيادة أو نقص نشاطها.

-التدخين والكافيين قد تؤثر على كهرباء القلب.

أعراض اضطرابات كهرباء القلب

هناك بعض الأعراض التحذيرية للإصابة باضطرابات كهرباء القلب، ومنها:

-خفقان القلب (الشعور بنبضات سريعة أو غير منتظمة).

-الدوخة أو الإغماء.

-ضيق التنفس.

-ألم في الصدر.

-التعب أو الضعف العام.

كيف يتم تشخيص أعراض اضطرابات كهرباء القلب

يتم التشخيص اضطرابات كهرباء القلب عن طريق القيام ببعض الفحوصات، ومنها:

-مخطط كهربية القلب (ECG/EKG) لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب.

-جهاز هولتر لمراقبة ضربات القلب لفترة طويلة.

-اختبار الجهد لمراقبة تأثير التمارين على القلب.

-الدراسات الكهروفسيولوجية لتحديد مصدر الاضطراب الكهربائي.

كيف يتم علاج اضطرابات كهرباء القلب؟

يتم علاج اضطرابات كهرباء القلب علي حسب نوع وشدة الاضطراب، وقد يشمل:

-الأدوية مثل مضادات اضطراب النظم.

-القسطرة القلبية لحرق أو تجميد المسارات غير الطبيعية.

-منظم ضربات القلب لعلاج بطء القلب.

-الصدمات الكهربائية في الحالات الطارئة مثل الرجفان البطيني.

الوقاية من اضطرابات كهرباء القلب

وقدم التقرير، أبرز الطرق الوقاية للحفاظ علي كهرباء القلب، وحمايتها من التعرض لأي اضطرابات، ومنها:

-اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والرياضة المنتظمة.

-تجنب التدخين والكافيين الزائد.

-السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري.

-إدارة التوتر من خلال التأمل أو تمارين الاسترخاء.

