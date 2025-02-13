شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض نفسية: القلق شعور إنسانى طبيعى قد يتحول إلى مرضى إذا تجاوز الحدود والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد كامل العوضي، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بكلية طب بنين بالقاهرة، ومستشفيات الأزهر الجامعية، إن القلق هو شعور إنسانى طبيعى، ولكنه قد يتحول إلى مرضى إذا تجاوز الحدود الصحية.

وأوضح أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بكلية طب بنين بالقاهرة، ومستشفيات الأزهر الجامعية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القلق فى حد ذاته ليس أمرًا سلبيًا دائمًا، بل هو شعور يحفز الإنسان ويجعله أكثر وعيًا ويستعد لمواجهة التحديات، مثل القلق الذى يشعر به الطالب قبل الامتحانات.

وأضاف: "إذا كنت قلقًا على شىء معين، فإن ذلك يعني أنك مشغول، وتحاول تحقيق هدف ما، وعقلك يتوقع حدوث شيء غير سار، وهذا يمثل حالة من عدم الارتياح".

وأشار إلى أن القلق الصحي هو محرك أساسي للإنجاز، فمثلاً، عندما يشعر الطالب بالقلق قبل الامتحان، يكون هذا القلق دافعًا له للاستعداد والتركيز، مما يزيد من إنتاجيته وتركيزه بشكل كبير، خاصة في الأيام الأخيرة قبل الامتحان، وبالتالي القلق الصحي هو الذي يدفعنا للتميز، وبدونه لن يكون لدينا الحافز أو الرغبة في الأداء الجيد.

وحذر من أن القلق قد يتحول إلى مرضي عندما يزيد التوتر ويؤثر سلبًا على قدرة الشخص على التركيز أو اتخاذ القرارات بشكل صحيح، وفي هذه الحالة يكون القلق قد تجاوز حدوده الطبيعية وأصبح يشكل تهديدًا لصحة الفرد النفسية.

وأكد أن التمييز بين القلق الطبيعي والقلق المرضي يكمن في القدرة على التحكم في هذا الشعور واستثماره بشكل إيجابي، بينما القلق المرضي يؤدي إلى تراجع الأداء وفقدان التركيز، مما يتطلب التدخل الطبي والعلاج.