شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس تنقذ حياة طفل سودانى مصاب بالتهاب نادر بالغشاء التامورى للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور مروة وحيد أستاذ قلب الأطفال بـ طب عين شمس، خلال مؤتمر قسم الأطفال بجامعة عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم استعراض حالة نادرة لطفل سودانى 10 سنوات كان يعانى من مرض الدرن، أدى لإصابته بحالة نادرة من الالتهاب التدرنى بالغشاء التامورى للقلب والناتج عن مرض الدرن، والذى قد يؤدى إلى الوفاة فى حالة عدم بزل السوائل الالتهابية حول القلب.



وأشارت إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال بطب عين شمس، تمكنت من إنقاذ حياته بعد عمل بزل للسوائل بالغشاء التامورى للقلب، بعد أن رفضت استقبال الحالة العديد من المستشفيات لعدم توافر وحدة للقسطرة القلبية بها.

وأوضحت، إنه بعد إجراء عملية البزل وعمل تحليل للسائل الموجود بالغشاء التامورى للقلب تبين أن الالتهاب التدرنى بالغشاء التامورى للقلب، كانت نتيجة إصابة الطفل بالدرن، وبعد إجراء عملية القسطرة تم تحويل الطفل إلى مستشفى حميات العباسية تجنبا لمنع العدوى فى المستشفى، وتم تعقيم وحدة القسطرة وغرفة العمليات طبقا لبروتوكولات مكافحة العدوى .



وأضافت، إن هذه الحالة هى من الحالات النادرة الحدوث، والناتجة عن الإصابة بالدرن فى القلب، والذى تسبب فى حدوث مضاعفات أدت لتجمع السوائل فى الغشاء التامورى للقلب نتيجة الالتهاب.



وأشارت إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى الأطفال تقوم بتقديم خدماتها للأطفال من سن يوم إلى 18 سنة لإصلاح مختلف العيوب الخلقية عن طريق القسطرة دون الحاجة للتدخل الجراحى، وإنقاذ حياة العديد من الأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من العيوب الخلقية الحرجة التى تحتاج للتدخل العاجل خلال الساعات الأولى من الولادة.



من جانبها قالت الدكتورة علياء قطبى مؤسس وحدة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال بطب عين شمس، إن التغييرات التى شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة خلال جائحة كورونا أدى إلى ظهور أمراض مصاحبة لفيروس كورونا مثل متلازمة كواساكى، مؤكدة إن هذه المتلازمة أصبحت من المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا وتسبب مضاعفات فى قلب الأطفال.



