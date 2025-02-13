شكرا لقرائتكم خبر عن مغلى ولا كشرى.. أى انواع الشاى الأفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

شاي كشرى ولا مغلي.. تتنوع مسميات الشاي مشروب المصريين المفضل، فهناك من يحب أن يشربه كشري أي بوضع مكونات الشاي من سكر وشاي جاف ثم يضع فوقه الماء المغلي، في حين يحب البعض تناوله عن طريق غلي الشاي مع الماء على النار، فأيهما الأكثر فائدة لصحتك.. هذا ما نتعرف عليه فى هذه السطور.



أكد الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس ، أن الشاي المغلى فائدته أقل من الشاي الكشرى الذى يتم وضعه في الكوب.



وأوضح أن الشاي عندما يتعرض للحرارة والغليان تقل فائدته وتزيد تركيزات المواد التي تقلل امتصاص المغذيات، لذا فإن الشاي المغلي أقل فائدة مقارنة بالشاي الكشري.



وتابع الدكتور كريم جمال قائلا إن الشاي له عدد من الفوائد الصحية منها أنه غنى بمضادات الأكسدة، كما أن كوب من الشاي يوميا يحمى القلب من الجلطات والأزمات القلبية، وفقا للدراسات.



وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن شرب الشاي يحسن من الدورة الدموية ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاى تحمى من الأمراض وتقى من مرض السرطان.

كيف تحصل على أفضل فائدة صحية عند شرب الشاي

قال الدكتور كريم جمال: إنه للحصول على فوائد الشاي يجب اتباع بعض التعليمات منها:

-لا تشربه على معدة فارغة.

-لا تشرب الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنه يقلل امتصاص المغذيات الموجودة في الأكل.

-يجب على مرضى الضغط والقلب وقرحة المعدة تجنب شرب الشاي.

- يجب على مرضى السكر تقليل السكر المضاف عليه، لأن زيادة السكر في الشاي قد يتسبب في رفع سكر الدم.

