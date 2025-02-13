شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال بعد الخمسين.. كيف تفحص نفسك للوقاية من سرطان الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعد الرجال الفئة الأكثرعرضة للإصابة بسرطان الجلد، وتحديدا بعد سن الخمسين، حيث يعد الورم الميلانينى "Melanoma"، الأكثر انتشارا بين الرجال المصابين بسرطان الجلد، والذى يعد النوع الأكثر خطورة، لكنه قابل للشفاء عند الإكتشاف المبكر للمرض.

وينصح موقع "Health line" الرجال بإجراء "الفحص الذاتى" لأنفسهم، مرة واحدة شهريا، بغرض إكتشاف أى علامات مبكرة قد تشير للإصابة بسرطان الجلد، بما يرفع فرض الشفاء التام من المرض فى حالة الإصابة به.

كيفية إجراء الفحص الذاتى للجسم

يهدف الفحص الذاتى للجسم، إلى البحث عن أى تغيرات بالجلد قد تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد، ويشمل جميع مناطق الجسم، بداية من فروة الرأس وحتى القدمين، وفيما يلى خطوات إجراء الفحص

- الوقوف أمام المرآة، ويفضل أن تكون مرآة كاملة الطول تكشف الجسم كله

- البدء بفحص جلد الجزء العلوى من الجسم، ويشمل اليدين وراحة اليدين، وبين الأصابع والذراعين وتحت الإبط

- إستخدام مرآة صغيرة لفحص مؤخرة الرقبة وأعلى الرأس، وإبعاد أى شعر قد يحجب رؤية فروة الرأس.

- فحص الجزء السفلى من الجسم، ويشمل الساقين والقدمين وباطن القدمين، وبين الأصابع والفخذين من الأمام والخلف وبين الأرداف

- استخدام المرآة لفحص الظهر

عن ماذا أبحث تحديدا؟

يهدف الفحص إلى ملاحظة وجود أى تغيرات جديدة للجلد، أهمها:

- وجود شامات جديدة أو أى تغيير فى الشامات الموجودة بالفعل أو تسبب الحكة

- بقع جديدة وردية أو بنية أو سمراء

- أى مناطق بالجلد تبدو أفتح أو أغمق من لون البشرة الطبيعى

- تكتلات جديدة

- تكتلات تنزف من تلقاء نفسها

- أي تقرحات غير قابلة للشفاء

وعند ملاحظة أى تغيرات فى الجلد أثناء الفحص، يجب التوجه فورا إلى طبيب جلدية متخصص لتحديد سبب تلك التغيرات، وإن كانت مرتبطة بسرطان الجلد أم أى سبب آخر.

وفى حالة وجود إصابة سابقة بسرطان الجلد، ينصح بإجراء فحوصات طبية سنوية للتأكد من عدم وجود أورام جديدة.

عوامل ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد

يوجد بعض العوامل التى قد ترفع من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ومنها:

- التقدم في السن

- وجود إصابة سابقة بسرطان الجلد

- تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد

- التعرض لعلاج إشعاعى سابق

- وجود الكثير من الشامات فى الجلد

- لون البشرة الفاتح

- عيون زرقاء أو خضراء

- شعر فاتح أشقر أو محمر

- تاريخ من الإصابة بحروق الشمس

- ضعف المناعة

وعلى الرغم من أن لون البشرة الفاتح قد يزيد من خطر الإصابة، إلا أن الأشخاص ذوي درجات البشرة الداكنة يمكن أن يصابوا أيضًا بسرطان الجلد، لهذا السبب من المهم أن يقوم الجميع بإجراء فحوصات جلدية منتظمة، والحد من التواجد فى ضوء الشمس المباشر، ووضع الكريم الواقى من الشمس بانتظام.

كيفية الوقاية من الإصابة بسرطان الجلد

يمكنك اتخاذ عدة خطوات وقائية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، أهمها:

- الحد من التعرض للشمس خلال الفترة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً، لأن أشعة الشمس فى تلك الفترة تكون في أقوى حالاتها.

- ارتداء ملابس واقية من أشعة الشمس، حيث يفضل إرتداء الأكمام الطويلة والقبعات للحماية من الشمس

- وضع الكريمات الواقية من الشمس