شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لعلاج الكحة عند الأطفال الأدوية العشبية أم الكيميائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان إبراهيم رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، خلال مؤتمر القسم المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المؤتمر استعرض عدة موضوعات تتعلق بصحة الأطفال، وأهمها الكحة وهل من الأفضل تناول الأدوية العشبية لعلاج الكحة أم إعطاء الأدوية الكيميائية.

وأضافت، انه لابد أن نعرف أسباب الاصابة بالكحة عند الأطفال، مثل الأمراض التنفسية والفيروسات الموسمية والحساسية الصدرية، وأمراض الرئة المزمنة، و التى يمكن أن تؤدى للإصابة بالكحة.

وقالت، إن الكحة أنواع مثل الحكة الحادة والكحة المزمنة التى تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، مشيرة الى انه لابد أن نفرق بينهم، فهناك الكحة الجافة، والكحة التى تسبب افرازات وكل واحد منها يعالج بعقاقير معينة.



وأوضحت، إنه إذا أصيب الطفل بكحة جافة فان تناوله لأدوية الكحة الطاردة للبلغم تزيد من الكحة، مؤكدة، إن هناك أدوية توصف للكحة الجافة وأدوية أخرى للكحة التى يصاحبها بلغم، مشيرة إلى أن الكحة المصاحبة للبلغم نصف لها أدوية الكحة الطاردة للبلغم، موضحة أن مرضى الحساسية الصدرية يجب إعطائهم الأدوية التى تذيب البلغم، أما موسعات الشعب فيتم أخذها عن طريق الاستنشاق، وليس عن طريق الفم.



وأضافت، إن كل كحة لها علاج مختلف عن النوع الآخر حيث أن أدوية الكحة المحتوية على الأعشاب أفضل من أدوية الكحة المحتوية على مواد كيميائية لأنه ثبت أن هناك أدوية من مستخلصات عشبية تعالج الكحة مثل اللبلاب، وزهرة الربيع، وزهرة الزعتر، موضحة، إن كلها نباتات عشبية لها مستخلصات لعلاج أنواع الكحة المختلفة وثبت فعاليتها بدراسات مثبتة، مشيرة الى انه تم صنع عقاقير مركبة من هذه النباتات، مثل اللبلاب وزهرة الربيع والزعتر، وخصوصا لعلاج الكحة عند الأطفال.



وأكدت، إنه ثبت أنها آمنة وفعالة لأن الأدوية المحتوية على مواد كيميائية لها أعراض جانبية، موضحة، إن هناك أعشاب مهدئة وتؤخذ للكحة الجافة، و أعشاب طاردة للبلغم تؤخذ للكحة المصاحبة للبلغم.



وتنصح الأمهات لتجنب الكحة معرفة سبب الكحة فاذا كانت ناتجة عن الحساسية، لابد أن يتناول الأدوية الخاصة بها لتقليل الأزمات الصدرية، أما الطفل الذى يصاب بنزلات برد فلا يمكن منع الاصابة ولكن يمكن الحد من العدوى بإتباع الإجراءات الوقائية لمنع العدوى مثل: غسل الأيدى وعدم البقاء فى الأماكن المغلقة أو الملوثة، و تهوية الحضانات لأنها مصدر للعدوى ومنع التدخين فى المنازل، وهى أشياء مهمة جدا لمنع إصابة الأطفال.



جاء ذلك خلال انقاد مؤتمر قسم الأطفال بطب عين شمس، حيث ناقش المؤتمر جميع تخصصات طب الأطفال مثل قصر القامة والسمنة وسوء التغذية وجلطات الأطفال، و القساطر القلبية ومناظير القلب ومرض التكيسات التليفية بالرئة باعتباره مرض وراثى، ومضخات الانسولين وزراعة الأعضاء وزراعة النخاع فى الأطفال.



اطباء الاطفال بقسم الاطفال جامعة عين شمس



مؤتمر قسم الأطفال بطب عين شمس



