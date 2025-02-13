شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء فى رحلة الدايت تعرقل خسارة الوزن رغم تناول الطعام الصحي والان مع تفاصيل الخبر

تناول الطعام الصحي هو بالتأكيد أحد الخطوات الأساسية للحصول على جهاز مناعي قوي، كما أنه الخطوة الأولى نحو تحقيق أهداف إنقاص الوزن، ومع ذلك، فإن رحلة إنقاص الوزن تستغرق وقتًا أطول من المعتاد، مما يجعلك تشعر بالإحباط على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي.

موازنة النظام الغذائي مع رحلة إنقاص الوزن أمر ضروري، ووفقا لموقع " NDTV" في بعض الأحيان، لا تكون المشكلة في ما تأكله - بل في كمية الطعام أو حتى كيفية معالجته في جسمك، يعد التحكم في الحصص وإدارة التوتر أمور مهمة، ولكن هناك المزيد لاكتشافه".

أخطاء قد ترتكبها في رحلة إنقاص الوزن 1. راقب حجم حصتك وكمية السعرات الحرارية التي تتناولها

من الممكن أن تتناول كميات كبيرة من الأطعمة الصحية مثل دقيق اللوز، والسمن، ولكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية، لذا، إذا كنت تتناول هذه الأطعمة بشكل مفرط، فسوف يؤدي ذلك إلى إفساد جهودك في إنقاص الوزن.

2. الإفراط في تناول الأطعمة الصحية

وفقًا لخبراء التغذية، من الممكن أن تفرط في تناول جميع الأطعمة الصحية مثل المكسرات والبذور، وكميات أكبر من الأفوكادو والجوز والكاجو والتمر والزبيب والشوكولاتة الداكنة، على الرغم من أن هذه الأطعمة تعتبر صحية، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عدم مساعدتها في إنقاص الوزن.

3. الإجهاد المزمن

يؤدي التوتر إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما يؤدي بدوره إلى تراكم الدهون في البطن، لذا، إذا تمكنت من إدارة التوتر، فسوف يساعدك ذلك على إنقاص الوزن بشكل أفضل".

4. صحة الأمعاء

الحفاظ على صحة الأمعاء أمر مهم أيضًا في إنقاص الوزن، ستساعدك الميكروبات المناسبة على إنقاص الوزن بشكل أفضل، جرب الصيام المتقطع إذا لم ينجح أي شيء آخر".

