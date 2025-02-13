شكرا لقرائتكم خبر عن ما دلالات السكر التراكمي خلال 3 أشهر ومتى تشكل معدلاته خطرا والان مع تفاصيل الخبر

يعد فحص مستويات السكر في الدم فحصًا مهمًا يمكن أن يساعد في تحديد ما قبل السكري، ولكن ما الذي يعتبر "طبيعيًا" لسكر الدم وما الذي يعتبر مرتفعًا جدًا؟

من ضمن فحوصات السكر الدورية والضرورية هي فحص السكر التراكمى.

ووفقا لموقع " medlineplus"هو فحص يقوم بقراءة نسبة الدم ويقيس كمية سكر الدم المرتبطة بالهيموجلوبين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويتم إجراء فحص السكر التراكمي عندما يطلبه الطبيب لتشخيص مرض السكر أو لمراقبة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر، يتم تكرار الفحص بانتظام ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بناءً على الحالة الصحية للشخص.

ما هو استخدامه ومتى يتم إجرائه؟

يمكن استخدام اختبار السكر التراكمى للكشف عن أو تشخيص:

مرض السكر من النوع 2: فى هذا النوع، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير لأن جسمك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين لنقل سكر الدم من مجرى الدم إلى خلاياك، أو لأن خلاياك تتوقف عن الاستجابة للأنسولين.

مرحلة ما قبل السكر: يعني ما قبل السكر أن مستويات الجلوكوز في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيصها على أنها مرض السكري، قد تساعد تغييرات نمط الحياة، مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة، في تأخير أو منع تحول ما قبل السكر إلى مرض السكر من النوع 2.

إذا كنت تعاني من مرض السكر أو مرحلة ما قبل السكر، فإن اختبار سكر التراكمى يمكن أن يساعدك في مراقبة حالتك والتحقق من مدى قدرتك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإجراء اختبار سكر الدم لمرض السكر ومرحلة ما قبل السكر إذا:

عمرك أكثر من 45 عامًا.

إذا كانت نتائجك طبيعية، فيجب عليك تكرار الاختبار كل 3 سنوات.

إذا أظهرت نتائجك أنك مصاب بمرض السكر، فستحتاج عادةً إلى إجراء الاختبار كل عام إلى عامين، أو قد يحدد الطبيب عدد مرات إجراء الاختبار وما يمكنك فعله لتقليل خطر إصابتك بمرض السكر على حسب حالتك.

إذا أظهرت نتائجك أنك تعاني من مرض السكر، فيجب عليك إجراء اختبار التراكمى مرتين على الأقل في السنة لمراقبة حالتك وعلاجك.

أعراض مرض السكر

قد تحتاج أيضًا إلى إجراء اختبار السكر التراكمى إذا كنت تعاني من أعراض مرض السكر، مثل:

الشعور بالعطش الشديد.

التبول كثيرا.

فقدان الوزن دون محاولة.

الشعور بالجوع الشديد.

عدم وضوح الرؤية.

خدر أو وخز في اليدين أو القدمين.

التعب.

جفاف الجلد.

القروح التي تلتئم ببطء.

وجود المزيد من العدوى عن المعتاد.

نتائج سكر الدم التراكمى

تخبرك النتائج بنسبة الهيموجلوبين المغطى بالجلوكوز، ولتشخيص مرض السكر أو ما قبل السكر، فإن النسب المستخدمة عادة هي:

طبيعي: A1C أقل من 5.7%

مرحلة ما قبل السكر: بين 5.7% و6.4%

مرض السكر: 6.5% أو أعلى

