علامات طبيعية عند الرضيع: تعرفي إليها ليرتاح بالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - ما إن تلد الأم ولادتها الأولى ويصبح الرضيع بين يديها، إلا وتتحول حياتها إلى مجموعة من الشكوك والمخاوف تختلط بتفاصيل يومها لتكون في النهاية جزءًا من حياتها؛ حيث يبدأ شعور القلق والتساؤلات حول كل حركة غريبة يقوم بها، أو حتى نظرة قلقة تصدر منه، والحقيقة أن هناك العديد من العلامات التي قد تبدو غير طبيعية إلا أنها لا تستدعي القلق.

في هذا التقرير نتعرف من الدكتور محمود الزيات، أستاذ طب الأطفال على علامات طبيعية عند الرضع، تساعد كل أم جديدة على التفرقة بين الأمور الطبيعية والأخرى التي تستدعي استشارة الطبيب، لتنعم براحة البال وتركيز أكبر على رعاية طفلها.

علامات طبيعية عند الرضع لا تستدعي القلق

طفل رضيع يبتسم

الخليج 365: معرفة ما هو طبيعي في نمو طفلك الرضيع، يساعدك على تقليل القلق والتركيز على تقديم الرعاية المناسبة، وتذكري دائمًا أن كل طفل فريد من نوعه، وما يبدو مقلقًا قد يكون جزءًا طبيعيًا من تطوره، التثقيف والاستشارة الطبية هما مفتاح راحة البال لكِ ولصغيرك.

الحزق أو الشد أثناء التبرز:

من الشائع أن يظهر الرضيع وكأنه يجهد نفسه أثناء التبرز، مع احمرار وجهه أو سماع صوت الحزق.

السبب: أن الجهاز الهضمي للرضيع في طور النمو، وهذا الجهد ناتج عن التكيف مع إخراج البراز.

متى تقلقين؟ إذا كان البراز صلبًا أو مصحوبًا بالدم، استشيري الطبيب.

الارتعاش أو الرعشة الخفيفة

قد تلاحظ الأم رعشات خفيفة في الذقن أو الأطراف عند الرضيع، خاصة أثناء النوم أو عند الاستيقاظ.

السبب: الجهاز العصبي غير مكتمل التطور بعد

متى تقلقين؟ إذا استمرت الرعشات لفترات طويلة أو كانت مصحوبة بتشنجات قوية

تنفس غير منتظم

بعض الأمهات يلاحظن أن الرضيع يتنفس بسرعة أو يتوقف لبضع ثوانٍ ثم يعاود التنفس.

السبب: هذا ما يسمى بـ"التنفس الدوري"، وهو شائع عند حديثي الولادة.

متى تقلقين؟ إذا لاحظت تغير لون الشفاه إلى الأزرق أو توقف التنفس لفترة طويلة.

تقشير الجلد

في الأسابيع الأولى بعد الولادة، قد يبدو جلد الرضيع جافًا أو يتقشر.

السبب: جلد الرضيع يتأقلم مع البيئة الخارجية بعد الخروج من الرحم.

العلاج: استخدمي مرطبًا مخصصًا للأطفال.

تغير لون البراز

قد تلاحظين تغيرًا في لون البراز بين الأصفر، الأخضر، أو حتى البني، وهذا أمر طبيعي يعتمد على نوع الرضاعة طبيعية أو صناعية.

متى تقلقين؟ إذا كان البراز أبيض اللون أو يحتوي على دم.

البثور أو الحبوب الصغيرة على الوجه

ظهور حب الشباب عند الرضع أمر شائع جدًا، ويظهر غالبًا على الخدين والذقن.

السبب: التغيرات الهرمونية أو الزيوت الطبيعية التي تنتجها بشرة الطفل.

متى تقلقين؟ إذا كانت البثور ملتهبة أو مصحوبة بحكة شديدة.

كثرة العطس

قد تلاحظين أن رضيعك يعطس كثيرًا، مما يثير مخاوفك من الإصابة بالبرد.

السبب: العطس هو وسيلة طبيعية لتنظيف مجرى الأنف من الغبار أو الإفرازات

متى تقلقين؟ إذا صاحب العطس صوت صفير أو إفرازات خضراء كثيفة

الحازوقة (الفواق)

الحازوقة شائعة جدًا بين الرضع، خاصة بعد الرضاعة.

السبب: تهيج الحجاب الحاجز بسبب ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة.

العلاج: حاولي إرضاع طفلك بجلسة صحيحة والتجشئة بعد كل وجبة.

النوم لفترات غير منتظمة

طفل نائم

الرضع ينامون بشكل غير منتظم في الأشهر الأولى، وقد يبدو أنهم يستيقظون كثيرًا.

السبب: دورة النوم لديهم لم تتطور بالكامل بعد.

متى تقلقين؟إذا بدا الرضيع خاملًا بشكل غير طبيعي أثناء فترات اليقظة.

وجود ورم خفيف في الثديين أو الأعضاء التناسلية

قد يظهر بعض التورم المؤقت في هذه المناطق لدى حديثي الولادة.

السبب: تأثير هرمونات الأم على جسم الطفل.

متى تقلقين؟ إذا استمر التورم لفترة طويلة أو أصبح مؤلمًا.

حقائق مميزة عن رضيعك تعرفي إليها

دموع زائدة أو إفرازات في العين

قد تبدو عيون الرضيع مبللة باستمرار أو تحتوي على إفرازات.

السبب: انسداد مؤقت في القناة الدمعية.

متى تقلقين؟ إذا كانت الإفرازات صفراء أو مصحوبة باحمرار.

كيفية التعامل مع هذه العلامات الطبيعية؟

طبييب يتابع علاج الرضيع

التثقيف المستمر

اقرئي عن تطور الأطفال الرضع لمعرفة ما هو طبيعي وما يتطلب استشارة طبية.

حافظي على مواعيد المتابعة الطبية

داومي على زيارات الطبيب المنتظمة تساعدك على فهم نمو طفلك والتأكد من أنه بصحة جيدة.

لا تترددي في طرح الأسئلة.

إذا كنتِ غير متأكدة من أي شيء، تحدثي مع طبيب الأطفال للحصول على الطمأنينة.

وفري بيئة مريحة لطفلك.

حافظي على درجة حرارة الغرفة معتدلة.

اختاري ملابس قطنية مناسبة لبشرة الرضيع.

مارسي تقنيات التهدئة.

تدليك خفيف لبطن الطفل.

حمل الطفل بشكل قريب منك لتهدئته.

متى يجب القلق واستشارة الطبيب؟

أم تحتضن طفلها الرضيع

هناك حالات معينة يجب ألا تتجاهليها، مثل:

ارتفاع درجة الحرارة

تغيرات ملحوظة في لون الجلد.

فقدان الشهية أو التقيؤ المستمر.

بكاء مستمر لا يهدأ رغم المحاولات.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.