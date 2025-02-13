هل يمكن أن يحدث الحمل دون أعراض.. لكن ما هي نواحي القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - تُعد أعراض الحمل مع اختفاء الدورة الشهرية المرتقبة هي الدليل على حدوث الحمل، وقد تعارفت النساء ومنذ زمن بعيد على أهم أعراض الحمل، لكن يحدث أن تتعرض المرأة لما يُعرف بحالة الحمل بدون أعراض، ورغم ثبوت الحمل من خلال الفحص المنزلي الذي أصبح في متناول اليد ينتابها القلق بشدة، وتقارن حالتها بحالة النساء اللواتي تأكد حملهن من خلال أعراض ظاهرة وخاصة القيء والغثيان الصباحي.

تتفاوت أعراض الحمل بين امرأة وأخرى، لكن لا يعني ذلك عدم وجود الحمل، وفي بعض الأحيان يجب على المرأة الشعور بالقلق من غياب الأعراض المبكرة للحمل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية النساء والولادة الدكتورة دانا عبد العزيز؛ حيث أشارت إلى أن هناك حالات يمكن أن يحدث الحمل فيها دون أعراض، وهناك أسباب لذلك لكن يجب عليك القلق في بعض الحالات مثل توقف حركة الجنين ونزول الإفرازات وغيرها في الآتي:

لماذا يحدث الحمل بدون أعراض أحياناً؟

اختبار فحص الحمل

اعلمي أن الحمل يتسبب في حدوث تغيرات هرمونية داخل جسم المرأة، وخصوصاً حدوث ارتفاع في مستوى هرمون الحمل، ويعرف هذا الهرمون بأنه هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة، ويتم إفرازه وتصنيعه بواسطة المشيمة، ويبدأ إنتاج هرمون الحمل بعد أن يتم تلقيح البويضة مباشرة بواسطة النطفة الذكرية، ولذلك يستخدم هرمون الحمل للكشف عن ثبات حدوث الحمل، كما يعمل هذا الهرمون على حث مبيضي المرأة على إنتاج هرموني الإستروجين والبروجيسترون للقيام بدورهما في تثبيت الحمل، كما يقوم هرمون الحمل بدور هام في الاحتفاظ بالجسم الأصفر، مما يسهم في إفراز هرمون البروجيسترون الذي يساعد بدوره في تهيئة البطانة الرحمية والعمل عى زيادة سماكة جدارها الذي يتكون من الأوعية الدموية، مما يعني بدء خطوة تثبيت الجنين وتوفير مصدر التغذية له.

توقعي أن يكون لديك ما يعرف بالحساسية الهرمونية أي أن درجة استجابة جسمك لارتفاع مستوى هرمون الحمل تكون أقل من النساء الأخريات؛ ولذلك فمن المتوقع أن يحدث لديك الحمل بلا أعراض أو بأعراض قليلة، ولا يعني ذلك أنك لست حاملاً، فأهم أعراض الحمل هو غياب الدورة الشهرية، وكما تظهر فحوص الحمل المنزلية والمخبرية ثبوت الحمل، لكن نسبة هرمون الحمل في جسمك تتحكم بظهور أعراض الحمل عليك، وإذا ما كانت قوية أم ضعيفة، حيث يلاحظ أن أعراض الحمل تكون ظاهرة وبشدة في حال الحمل بتوأم؛ لأن نسبة هرمون الحمل تتضاعف في هذه الحالة.

نواحي القلق من عدم وجود أعراض للحمل

يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً وخاصة في الشهور الأولى من الحمل

توقعي أنك يجب أن تشعري بالقلق في حال كانت لديك أعراض ظاهرة للحمل ثم اختفت فجأة، وفي هذه الحالة يجب أن تذهبي إلى الطبيب فوراً وخاصة في الشهور الأولى من الحمل مثل أن تكون أعراض الغثيان وكراهية أنواع معينة من الروائح قد توقفت فجأة، فيجب عليك التوجه إلى الطبيب، وفي هذه الحالة القلق يكون كبيراً من أن الحمل لن يكتمل؛ وحيث إن عدم ظهور الأعراض منذ ثبوت الحمل لا يكون مقلقاً بقدر اختفائها فجأة.

توجهي إلى الطبيب فوراً في شهور حملك الأولى خصوصاً، وذلك لأن شهور الحمل الأولى ترتبط بالأعراض الجسمانية الظاهرة لحدوث الحمل وتأكيد حدوثه، ولذلك في حال توقف الأعراض فجأة مع وجود المغص أسفل البطن وكذلك نزول إفرازات بنية اللون أو أن تكون مدممة أي مختلطة بالدم، ففي هذه الحالة يجب التأكد من وجود نبض الجنين من خلال فحص السونار والذي يقوم به الطبيب، وفي حال كان لديك شك أن نبض الجنين لا يظهر في وقت مبكر وتتساءلين متى يبدأ نبض الجنين؟ فالحقيقة أن الطبيب يمكنه سماع نبض الجنين ابتداء من الأسبوع السادس للحمل.

أعراض الحمل المبكرة

لاحظي أنك سوف تُصابين بألم وثقل في الثديين وشعور بحرارة فيهما، وذلك بعد غياب الدورة الشهرية لأيام قليلة عن موعدها مع ملاحظة أن تغير لون الحلمة لا يرتبط بنوع الجنين، ولكن الشعور بتغيرات في الثديين عامة يؤكد حدوث الحمل.

توقعي أن يكون الميل للشعور بالغثيان وخاصة فترة الصباح هو أهم أعراض الحمل نتيجة لارتفاع مستوى هرمون الحمل، مع ملاحظة وجود أعراض أخرى مثل الشعور بالرغبة الدائمة بالنوم والنعاس والدوار والدوخة خاصة في حال قيامك بتغيير هيئتك من الجلوس إلى الوقوف مثلاً، وفي حال ظهور هذه الأعراض يجب عليك التعرف إلى كيفية التعامل مع أعراض الحمل بشكل طبيعي وآمن مثل تناول بسكويت مملح بمجرد الاستيقاظ والإكثار من شرب الماء وتجنب الحركة المفاجئة.

توقعي أن تصابي بتغير في المزاج والشعور بالحزن والقلق والتوتر وحدوث نوبات البكاء غير المبررة وذلك بسبب التغيرات الهرمونية، ولكن هذه المرحلة تنتهي سريعاً ما لم ترافقها أعراض أخرى تؤدي للإصابة باكتئاب الحمل.

لاحظي أن من أعراض الحمل المبكرة والمؤكدة كثرة التبول بسبب حساسية المثانة في مرحلة بداية الحمل، وكذلك تسهم التغيرات الهرمونية في حدوث هذه الظاهرة والتي تؤكد حدوث الحمل، ولكنها لا ترتبط بالفعل بنوع الجنين وتتوقف مع الشهر الرابع، وتعود للظهور مع قرب الولادة وكبر حجم الجنين.

أعراض نادرة تشير إلى حدوث الحمل

حامل تعاني من ألم أسفل البطن

لاحظي أنك قد تصابين بالإسهال وفي حالات نادرة، على الرغم أن إصابة النساء الحوامل في بداية الحمل بالإمساك هو الحالة الشائعة بسبب بطء حركة الأمعاء.

توقعي أن تشعري بنفور من الزوج والشعور بالضيق من رائحته، ويجب أن تعرفي أن هذا العرض نادر الحدوث، ولكنه يحدث وتكون له أبعاد نفسية إضافة للتغير الهرموني، ومن ضمن أبعاده النفسية شعور المرأة بأنها غير مستعدة لتحمل مسئولية الأمومة وحدها.

توقعي أن يحدث لديك ألم في منطقة أسفل الإبط، ويحدث ذلك غالباً مع غياب الدورة الشهرية؛ حيث تشعر المرأة بوجود ألم وظهور تضخم بسيط في الغدد المحيطة بمنطقة الإبط، وهي حالة نادرة بشكل كبير ولكنها تحدث وتكون عرضاً متوارثاً ومتعارفاً عليه عند بعض العائلات، فتعرف الأم مثلاً أنها حامل من خلال هذه الطريقة ويتكرر ذلك مع بناتها وحفيداتها.

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*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.