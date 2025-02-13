شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى مسلسل شهادة معاملة أطفال.. أسباب الغيبوبة وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النجم محمد هنيدي ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، الذي يعود به إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات، ويجسد خلاله شخصية محامي يدخل فى غيبوبة لمدة 20 عامًا.

ما هي الغيبوبة وأسبابها؟

وفقا للموقع الطبي " webMD"، تحدث الغيبوبة نتيجة التعرض لإصابة في المخ، وقد تكون الإصابة مؤقتة وقابلة للعكس كما قد تكون دائمة.أكثر من 50% من حالات الغيبوبة مرتبطة بصدمة في الرأس أو اضطرابات في الدورة الدموية في المخ.

تشمل المشاكل التي قد تؤدي إلى الغيبوبة ما يلي:

إصابة الدماغ بسبب نقص الأكسجين: وهي حالة تصيب الدماغ نتيجة نقص الأكسجين بشكل كامل، ويؤدي نقص الأكسجين لبضع دقائق إلى موت خلايا أنسجة الدماغ.

الصدمة: يمكن أن تتسبب إصابات الرأس في تورم الدماغ أو النزيف، وعندما يتورم الدماغ نتيجة لصدمة، يضغط السائل على الجمجمة.

التورم: يمكن أن يحدث تورم في أنسجة المخ حتى بدون أي ضائقة.

النزيف: قد يؤدي النزيف في طبقات الدماغ إلى الغيبوبة بسبب التورم والضغط على الجانب المصاب من الدماغ.

السكتة الدماغية: عندما لا يكون هناك تدفق للدم إلى جزء كبير من الدماغ أو فقدان الدم مصحوبًا بتورم، يمكن أن تحدث غيبوبة.

سكر الدم: قد تحدث غيبوبة لدى مرضى السكر عندما تظل مستويات سكر الدم مرتفعة للغاية، هذا النوع من الغيبوبة قابلاً للعكس بمجرد تصحيح سكر الدم.

العدوى: يمكن أن تؤدي عدوى الجهاز العصبي المركزي، مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، إلى حدوث غيبوبة أيضًا.

النوبات: نادرًا ما تؤدي نوبة واحدة إلى الغيبوبة، ولكن النوبات المستمرة - والتي تسمى الحالة الصرعية - يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

أعراض الغيبوبة

على الرغم من أنه قد يبدو أن الشخص الذي في غيبوبة نائم، إلا أن هناك علامات وأعراضًا تخبرك أن الأمر أكثر من مجرد نوم، وتشمل هذه العلامات والأعراض ما يلي:

لا يمكن إيقاظهم وعدم استجابة العين عند رفع الجفن.

لا تتوسع حدقة العين عند رفع جفونهم وتسليط الضوء عليها.

لا توجد لديهم أي استجابات حركية (غيبوبة عميقة)، خاصة إذا ضغطت على جزء من أجسامهم.

عدم انتظام في التنفس.

قد يكون ضغط الدم لديهم أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي، وذلك اعتمادًا على سبب الغيبوبة.

قد تنقبض عضلاتهم في أوضاع تبدو غير طبيعية.

التعافي من الغيبوبة

يعتمد التعافي من الغيبوبة على سبب الغيبوبة، ومدة بقاء الشخص في الغيبوبة، وعوامل أخرى.

كم تستمر الغيبوبة؟

يتعافى معظم الأشخاص من الغيبوبة في غضون بضع دقائق إلى بضعة أسابيع، وإذا استمرت الغيبوبة لفترة أطول، فقد يدخلون في ما يسمى بالحالة النباتية الدائمة أو المستمرة.

الاستيقاظ من الغيبوبة

على عكس ما قد تكون شاهدته على في أحد الأفلام، نادرًا ما يستيقظ الأشخاص فجأة من الغيبوبة، وعادةً ما تكون العملية بطيئة وتدريجية.

علامات الخروج من الغيبوبة

بالنسبة لمعظم الناس، هناك أربع مراحل للغيبوبة، ولا توجد طريقة لمعرفة المدة التي سيبقى فيها أي شخص في أي مرحلة.

المرحلة الأولى: هي الغيبوبة نفسها.

المرحلة الثانية: في هذه المرحلة، قد يبدأ الشخص في الاستجابة لبعض الأوامر، مثل فتح عينيه، وقد يتفاعل مع الأصوات، مثل صوتك أو صوت فتح الباب وإغلاقه. وإذا كان يشعر بألم، كما يحدث عندما يقوم شخص ما بإعطاء حقنة أو أخذ دم، فقد يرتجف ذراعه أو يحاول الابتعاد.

المرحلة الثالثة: هذه المرحلة عندما يكون الشخص أكثر وعياً ولكنه مرتبك وقد يكون مضطرباً، وقد تلاحظ تغيراً في الشخصية، فقد يبدأ الشخص اللطيف والهادئ عادةً في الصراخ ومحاولة الضرب.

المرحلة الرابعة: هذه المرحلة الأخيرة هي عندما يكون الشخص مستيقظًا تمامًا ويمكنه القيام بأشياء روتينية بسيطة، مثل الجلوس وتناول الطعام، ومع ذلك، إذا كان التعافي جزئيًا فقط، فقد يواجه صعوبة في أداء هذه المهام.

