شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتخلع ضرس العقل.. ما تفعله وما يجب تجنبه لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ألم الأسنان وخاصة ضرس العقل هي تجربة مؤلمة، ويمكن أن يكون بزوغ ضرس العقل أحد أكثر التجارب المؤلمة لبعض الأفراد، وإذا قرر الطبيب خلع ضرس العقل ، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الإجراء والطريقة الصحيحة للتعافي.

وفقا لتقرير " kwcdental "، في الحالات التي تتطلب علاجًا تقويميًا مثل تقويم الأسنان، قد يوصى بإزالة ضروس العقل لمنعها من التسبب في عدم محاذاة الأسنان المستقيمة.

حتى لو ظهرت ضرس العقل من خلال اللثة ولكن في وضع غير صحيح، فقد يشكل ذلك تحديات لممارسات نظافة الفم الفعالة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، وهذا يزيد من خطر تراكم جزيئات الطعام ونمو البكتيريا وتسوس الأسنان وأمراض اللثة، إذا ظهر ضرس العقل من خلال اللثة، فسوف يراقب طبيب الأسنان حالتها عن كثب.

دليل ما بعد خلع ضرس العقل النزيف:

ينصح بالعض مع الضغط بشكل معتدل على قطعة الشاش الموضوعة في فمك لمدة 30 دقيقة، وقد يحدث بعض النزيف لمدة 24 ساعة تقريبًا، تجنب البصق والنشاط البدني المفرط، لأن هذا يميل إلى زيادة النزيف وإطالة مدته، لا تستلقِ بشكل مسطح، بل حافظ على رأسك مرتفعًا عن مستوى قلبك.

الألم:

تناول مسكنات الألم الموصوفة خلال ساعة واحدة لتجنب الشعور بعدم الراحة بعد الخلع.

نظافة الفم:

ينصح بعدم شطف مكان الخلع لمدة 24 ساعة، بعد ذلك، اشطف المنطقة بالماء الدافئ المالح (ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ) ثلاث مرات يوميًا، استمر في القيام بذلك لمدة أسبوع.

النظام الغذائي:

تجنب تناول الطعام على جانب السن المخلوع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، حاول الحفاظ على نظام غذائي طبيعي، امضغ الطعام على الجانب الآخر واشرب الكثير من السوائل، وتجنب أيضًا المشروبات الغازية لمدة 24 ساعة.

التورم وتغير اللون:

من المتوقع أن يحدث بعض التورم وربما تغير اللون بعد عملية خلع ضرس العقل، ويستمر التورم لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، لتقليل هذه المشكلة، ضع كيسًا من الثلج لمدة خمسة عشر دقيقة، استمر في التناوب لمدة ثماني ساعات، في اليوم الثاني، تكون الحرارة الدافئة والرطبة مفيدة.

الغرز:

تتطلب بعض طرق إزالة الأسنان استخدام الغرز إذا كانت الغرز لديك تتطلب إزالتها، فسيتم تحديد موعد لك لفكها.

التدخين:

يجب تجنب التدخين خلال الـ48 ساعة الأولى.

- الحمى:

قد تحدث حمى خفيفة لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة؛ لذا يجب الاتصال بطبيب الأسنان إذا استمرت.

