شكرا لقرائتكم خبر عن صحية ولكن.. 4 أطعمة مفيدة تتفاعل سلبا مع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تناول الطعام الصحي قد يكون هدف الكثير من الأشخاص إما لإنقاص الوزن أو الحفاظ على الصحة بشكل عام، سواء كان ذلك عن طريق تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، أو حتى التحول إلى نظام غذائي نباتي صارم.

على الرغم من الفوائد العديدة التي يمكن أن تترتب على اتباع نظام غذائي صحي، فمن المهم إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي بعناية، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، حيث يمكن للعديد من الأطعمة الصحية الأساسية أن تتفاعل سلبًا مع هذه الأدوية.

فيما يلي بعض التفاعلات الشائعة بين الأطعمة والمشروبات التي يجب أن تعرفها وفقا لموقع " theconversation":

1. عصير الجريب فروت:

لتكسير بعض الأدوية الموصوفة في الجسم، يستخدم الكبد إنزيمات تسمى السيتوكروم بي 450، لكن عصير الجريب فروت يحتوي على مركبات كيميائية تسمى الفورانوكومارين والتي يمكن أن تمنع عمل هذه الإنزيمات، إذا حدث هذا، يمكن أن تتراكم بعض الأدوية في الجسم.

يمكن أن تتأثر أيضًا الستاتينات، التي تُستخدم غالبًا لعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بعصير الجريب فروت من خلال نفس الآلية.

2. عصير الرمان والتوت البري:

يمكن للعديد من الفواكه وعصائر الفواكه – وخاصة من عائلة الحمضيات – أن تؤثر على تحلل الأدوية في الكبد، كما ثبت أن عصير الرمان يمنع إنزيمات الكبد التي تكسر الأدوية المضاد للتخثر، ويستخدم هذا العقار لمنع تكون جلطات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو الخثار الوريدي العميق .

تشير بعض الحالات المبلغ عنها إلى أن عصير الرمان قد يزيد من النسبة الطبيعية الوقت المستغرق لتجلط الدم) لدى المرضى الذين يتناولون أحد أدوية السيولة، وهذا يعني أن المرضى قد يكونون أكثر عرضة للنزيف.

3. الخضراوات الورقية الخضراء:

غالبًا ما يُنظر إلى السبانخ والبروكلي والكرنب على أنها أطعمة صحية لأنها مليئة بالعناصر الغذائية مع انخفاض السعرات الحرارية، ومع ذلك، فهي أيضًا غنية بفيتامين ك، وهو ضروري لتنشيط بعض عوامل التخثر.

قد يكون هذا الأمر مشكلة بالنسبة للمرضى الذين يتناولون أيضا أدوية السيولة، ولكن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك يمكن يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية.

4. الحليب:

يُعد الحليب والأطعمة الغنية بالألبان مثل الجبن والزبادي مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم - وهو معدن ضروري لصحة العظام .

ولكن هذه الأطعمة يمكن أن تؤثر على امتصاص بعض الأدوية في الأمعاء، وهذا يشمل المضادات الحيوية يمكن للكالسيوم الموجود في الحليب أن يرتبط بالمضاد الحيوي، مما يعني أنه لا يمكن امتصاصه في مجرى الدم، وهذا يعني أن الجسم لن يحصل على الجرعة الكاملة من المضاد الحيوي - مما يجعل من الصعب عليه محاربة العدوى.

ولكن بما أن هذه التفاعلات تحدث في الأمعاء، فهذا يعني أنه لا يزال بإمكانك تناول منتجات الألبان حتى لو كنت تتناول هذه الأدوية، وفي معظم الحالات، ما عليك سوى ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين قبل أو بعد تناول الدواء قبل تناول منتجات الألبان.