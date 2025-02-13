شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القولون العصبي الملتهب بنصائح فعالة.. أعراض لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة القولون العصبي من المتلازمات الشائعة، والتي تسبب الكثير من الإزعاج للمعدة وتظهر بعض الأعراض المعوية المزعجة.

أسباب متلازمة القولون العصبي الملتهب

لا سبب دقيق لالتهاب القولون العصبي، ولكن هناك كثير من المحفزات مثل التوتر وبعض الأدوية والأنظمة الغذائية غير الجيدة والأطعمة المحفزة وأمراض أخرى مثل التهابات الأمعاء ومسكنات الألم وغيرها.

أعراض القولون العصبي الملتهب

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن متلازمة القولون العصبي لها الكثير من العلامات والأعراض:

1. أوجاع في البطن.

2. انتفاخات في البطن.

3. غازات كثيرة.

4. الإسهال المزمن أو الإمساك أو التناوب بين الاثنين.

5. عدم الراحة في البطن تمامًا حتى بعد التبرز.

6. قد تشعر بعدم الراحة وعدم اكتمال التخلص من البراز.

7. الغثيان في بعض الحالات.

علاج القولون العصبي الملتهب

تشمل خيارات العلاج للمتلازمة القولون العصبي مجموعة من الخيارات التي يصفها الطبيب ويحددها:

1. بعض الأدوية التي تخفف من الأعراض مثل الملينات والأدوية المضادة للإسهال.

2. العلاجات العشبية التي يصفها الطبيب أيضًا.

3. المكملات الغذائية مثل الألياف.

4. بعض الأطباء يلجأ إلى البروبايوتك.

5. العلاجات النفسية لمن يعاني من مشكلات نفسية تسبب له التهابات في القولون العصبي مثل العلاج السلوكي المعرفي.

6. مضادات الاكتئاب لبعض الأمراض النفسية التي تسبب التهاب للقولون في حالات خاصة جدًا.

طرق فعالة لعلاج أعراض القولون العصبي الملتهب:

1. تغيير النظام الغذائي ليكون نظاما غذائيا صحيا بالكامل.

2. تناول الألياف في النظام الغذائي لمريض متلازمة القولون العصبي الذي يعتمد على الخضراوات والفواكه والحبوب الغنية بالألياف.

3. البعد عن الأطعمة المسببة للغازات مثل البصل والفاصوليا والعدس.

4. تجنب الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز أو سكر الحليب مثل بعض أنواع الزبادي والحليب.

5. البعد عن المحليات الصناعية التي تحتوي على السبارتام.

6. تقليل السكر والملح من الطعام.

7. الاهتمام بعلاج التوتر والقلق المرضي.

8. علاج مشكلات الأمعاء المختلفة.

9. لا تأخذ دواء إلا وفقًا لأمر الطبيب.

متى يجب الذهاب للطبيب فورا

الذهاب إلى الطبيب فورًا في حالة طارئة من حالات القولون العصبي يكون بظهور بعض الأعراض الحادة مثل:

1. دم شديد في البراز.

2. فقدان غير مبرر للوزن.

3. ارتفاع عالي في درجة الحرارة.

4. إسهال حاد.