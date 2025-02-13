شكرا لقرائتكم خبر عن المشروبات الرياضية.. هل تسبب نفس أضرار مشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج الرياضيون، خاصة الذين يمارسون تمرينات رياضية شاقة، إلى الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية، التى تعطيهم الطاقة الكافية للتمرين، كذلك كميات كافية من السوائل لترطيب الجسم، خاصة مع التعرق بشكل كبير أثناء ممارسة الرياضة.

وتعد "المشروبات الرياضية" خيارا مناسبا لدى نسبة من الرياضيين أثناء التمرين، باعتبارها مشروبا صحيا يحتوى على كميات بسيطة من السكر، لكنها فى الوقت نفسه تساهم فى مد الجسم بالطاقة وتعويضه بالجلوكوز والأملاح والمعادن التى يفقدها خلال التمرين، خاصة أنها معززة بالصوديوم والمغنسيوم والبوتاسيوم.

وتتواجد المشروبات الرياضية فى عدد من المتاجر الكبرى فى مصر ومتاجر "الاونلاين"، لكن هل هى مشروبات صحية تماما، أم أنها تحمل نفس أضرار المشروبات التجارية الأخرى، على رأسها مشروبات الطاقة.

الفرق بين المشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة

وبحسب مقالة نشرها موقع "The nutrition source"، فإن المشروبات الرياضية تعدد منتجا مختلفا عن مشروبات الطاقة، ومن الخطأ الخلط بينهما على الرغم من أن كليهما يمد من يشربها بالطاقة التى يحتاجها، إلا أنه يوجد بينها عدد من الاختلافات، أهمها أن المشروبات الرياضية تحتوى على كميات قليلة من السكر، أو لا تحتوى على السكر ويتم تحليتها ببدائل السكر، حيث تهدف الكمية المحددة من السكر فى تلك المشروبات إلى الترطيب والامتصاص السريع، على العكس من مشروبات الطاقة التى تحتوى على كميات كبيرة من السكر.

هل كل الرياضيين يحتاجون إلى المشروبات الرياضية؟

بحسب المقالة فإن المشروبات الرياضية تكون نافعة للرياضيين الذين يمارسون تمرينات شاقة تزيد مدتها عن الساعة، أو يتعرقون بشكل كبير أثناء التمرين، لأنها تساعد على منع الجفاف فى تلك الحالة، لكنها بالنسبة لمن يمارسون الرياضة بشكل بسيط، تعد تلك المشروبات غير ضرورية بالنسبة إليهم، كذلك الأمر بالنسبة للأطفال الذين يمارسون الرياضة.

وتشير المقالة أن تلك المشروبات بالنسبة لغير الرياضيين تعد مجرد مشروب "سكرى"، و فى حالة زيادة استهلاكه دون هدفه الأساسى قد يزيد من احتمالية زيادة الوزن، كذلك إحتمالية تسوس الأسنان لدى الأطفال، على الرغم من كميات السكر المنخفضة التى تحتوى عليها.

وتنصح المقالة الرياضيين بشرب كميات كافية من الماء أثناء التمرين، موضحة أنه البديل الصحى الأنسب لهم، لتعويضهم عن السوائل التى يفقدها الجسم أثناء الرياضة.