شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود المياه البيضاء مرة أخرى.. تعرف على "الإعتام الثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

إعتام عدسة العين، أو ما يعرف بـ"المياه البيضاء"، هى حالة طبية شائعة، خاصة بين كبار السن، تظهر بسبب وجود تغيرات فى عدسة العين، تؤدى إلى غمامية أجزاء من العدسة، مما ينتج عنه مجموعة من الأعراض، أهمها عدم وضوح الرؤية، أو حساسية الضوء أو تغيرات فى الألوان.

وتعد جراحة إعتام عدسة العين، والمعروفة بالـ"كتاركت" هى الخيار الأنسب لعلاج المرض، وهى جراحة موضعية يتم فيها إستبدال عدسة العين المعتمة بأخرى صناعية، بهدف التخلص من غمامية العين وعودة الرؤية إلى طبيعتها.

هل يمكن أن تعود المياه البيضاء مرة أخرى بعد الجراحة؟

ووفقا لموقع "Health line " تظهر المياه البيضاء بسبب تحلل البروتينات داخل عدسة العين، لذلك عند استبدال العدسة المعتمة بالعدسة الجديدة الصناعية، تختفى تلك المشكلة، وبالتالى من المستبعد أن يتكرر اعتام العين مرة أخرى، إلا أنه يوجد حالة أخرى من الإعتام من المحتمل أن تظهر بعد سنوات من إجراء الجراحة، وهى الإعتام الثانوى للعدسة.

الإعتام الثانوى لعدسة العين

إعتام عدسة العين الثانوى أو الـ" Secondary cataract" هو واحد من المضاعفات المحتملة لجراحة المياه البيضاء "الكتاركت"، ويحدث عندما تبدأ بعض الخلايا فى الكبسولة الرقيقة المحيطة بالعدسة الصناعية الجديدة داخل العين، فى النمو، بما يؤثر على شفافية العدسة، وبالتالى عدم وضوح الرؤية لدى المريض.

ويمكن أن تحدث تلك الحالة بعد أشهر أو سنوات من إجراء الجراحة، أو لا تحدث مطلقا، ووفقا لموقع "كليفلاند كلينك"، فإن حوالى 50% ممن قاموا بإجراء جراحة المياه البيضاء، معرضون للإعتام الثانوى للعين خلال 5 سنوات من إجراء الجراحة

الإعتام الثانوى لعدسة العين



يوجد عدد من الأعراض تميز الإعتام الثانوى لعدسة العين، مثل:



- رؤية غائمة أو مشوشة أو غير واضحة، تشبه النظر عبر زجاج مصنفر

- وهج أو هالات حول الأضواء

- حساسية للضوء

- مشكلة في القراءة

أكثر المعرضون للإعتام الثانوى لعدسة العين

يوجد عدد من المرضى الذين من المحتمل أن تظهر عليهم تلك الحالة بنسبة أكبر من المرضى الأخرين، على رأسهم:

- المصابون بإعتلال الشبكية الناتج عن مرض السكر

- مرضى الجلوكوما

- إلتهاب الشبيكة

- درجة عالية من قصر النظر

علاج الإعتام الثانوى لعدسة العين

علاج تلك الحالة يتم بإجراء جراحة بسيطة لإزالة الخلاية المسببة لإعتام عدسة العين الجديدة عن طريق الليزر، ومن الأغلب أن تتحسن الرؤية مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة بعد هذا الإجراء