شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لتراكم الدهون فى البطن وكيفية التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

تنتج الدهون المتراكمة في البطن - سواء كانت مرئية أو عميقة حول أعضائك - عن مجموعة من العوامل، وتشمل هذه العوامل مثل نظامك الغذائي ومستوى نشاطك البدني، وعوامل خارجة عن سيطرتك، مثل الجينات والعمر.

قبل أن نتعمق في أسباب تراكم الدهون في البطن، من المفيد أن نعرف أنواعها المختلفة وذلك وفقا لموقع " mediafeed".

هناك نوعان من دهون البطن:

الدهون تحت الجلد: وهي الدهون التي تتواجد تحت الجلد مباشرة وتكون أكثر وضوحًا.

الدهون الحشوية: وهي الدهون التي تتجمع حول الأعضاء داخل البطن، وترتبط بمشاكل صحية أكثر خطورة.

يمكن أن يساهم كلا النوعين من الدهون في أي كتلة دهون تلاحظها حول منطقة الخصر لديك.

أسباب تراكم الدهون في البطن 1. النظام الغذائي

استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل عام وزيادة فرص ظهور دهون البطن، بشكل عام، تساهم الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية (والسكر) في زيادة الوزن، وهذا يعني أنها تساهم أيضًا في تراكم الدهون في البطن.

لذا، فإن الأطعمة التي تسبب دهون البطن يمكن أن تشمل:

المخبوزات

الوجبات السريعة

الحلوى

حبوب الإفطار السكرية

صودا

تناول مثل هذه الأطعمة باعتدال من وقت لآخر لن يؤدي إلى الإضرار بخصرك، ولكن تناول هذه الأطعمة بانتظام بدلاً من الخيارات الغذائية الأخرى قد يفعل ذلك.

ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات القديمة أن اتباع نظام غذائي غني بالمشروبات المحلاة بالسكر (مثل الصودا) قد يكون مرتبطًا بتراكم الدهون الحشوية في البطن.

2. قلة النشاط البدني

قلة النشاط البدني ــ سواء ممارسة الرياضة أو الحركة بشكل عام ــ قد تساهم في زيادة الوزن، فعندما لا تتحرك بالقدر الكافي، يصبح من السهل للغاية تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق.

وأظهرت النتائج أن السلوكيات المستقرة، وخاصة مشاهدة التلفاز، كانت مرتبطة بزيادة الدهون الحشوية، والدهون تحت الجلد، والدهون بين العضلات، وهي الدهون الموجودة بين عضلاتك.

ومن ناحية أخرى، ارتبط النشاط البدني بانخفاض مستوى الدهون الحشوية، والدهون تحت الجلد، والدهون بين العضلات.

3. الحرمان من النوم

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يميلون إلى تناول وجبات غذائية ذات سعرات حرارية أعلى ودهون أعلى.

إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤثر على هرموني الجوع جريلين ولبتين. وقد يؤدي هذا إلى زيادة شهيتك والمساهمة في إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها.

أجرت دراسة أجريت عام 2022 على 12 مشاركًا فقط مقارنة بين الحصول على أربع ساعات من النوم مع الحصول على تسع ساعات من النوم.

عندما حصل المشاركون على أربع ساعات فقط من النوم، استهلكوا المزيد من السعرات الحرارية والدهون، واكتسبوا المزيد من الوزن، واكتسبوا المزيد من الدهون في البطن - كل من الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية - مقارنة عندما حصلوا على تسع ساعات.

4. الإجهاد

يمكن أن يؤدي التوتر إلى الإفراط في تناول الطعام، وتناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية أو دهون عالية، وفقدان النوم.

عندما تشعر بالتوتر، فإن هرمون التوتر الكورتيزول يقلل من حساسية دماغك للبتين - الهرمون المسؤول عن الشبع - لذلك قد تتناول كمية زائدة من الطعام.

ويعمل الكورتيزول أيضًا على تعزيز تراكم الدهون، وخاصة في منطقة البطن.

5. انقطاع الطمث

ربما سمعت أن انقطاع الطمث يساهم في تقليل دهون البطن لدى النساء. لسوء الحظ، هذا صحيح. يمكن للتغيرات الهرمونية أثناء فترة انقطاع الطمث أن تؤثر في توزيع الدهون، مما يتسبب في تراكم المزيد من الدهون حول البطن.

يرتبط انقطاع الطمث أيضًا بزيادة إجمالي الدهون في الجسم والدهون الحشوية.قد يحدث اكتساب الوزن أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث لأن عملية التمثيل الغذائي لديك تتباطأ وتتوقفين عن حرق السعرات الحرارية بنفس المعدل الذي اعتدت عليه، كما يؤثر انقطاع الطمث على قدرتك على حرق الدهون بنفس المعدل الذي اعتدت عليه. (انخفاض بنسبة 32 بالمائة في أكسدة الدهون).

6.الوراثة

قد تلعب جيناتك دورًا في وزنك الإجمالي وتراكم الدهون في البطن، وقد بحثت الأبحاث في كيفية تأثير الجينات على عوامل مثل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام، والميل إلى الخمول، وقدرة الجسم على استخدام الدهون كوقود، وقد تلعب العوامل الوراثية أيضًا دورًا في مكان تخزين الجسم للدهون، سواء في منطقة البطن أو في مكان آخر.

المخاطر الصحية الناجمة عن تراكم الدهون في منطقة البطن

الدهون الزائدة في البطن لها مخاطر صحية عديدة.

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون الحشوية إلى زيادة خطر إصابتك بما يلي:

متلازمة التمثيل الغذائي

مرض قلبي

سرطان البروستاتا والثدي والقولون والمستقيم

مرض السكري من النوع الثاني

مقاومة الانسولين

ارتفاع نسبة الكوليسترول

الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب (الوفاة لأي سبب)

علاوة على ذلك، ترتبط الدهون الحشوية المرتفعة بمخاطر صحية مثل تصلب الشرايين، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم (BMI).

كيفية تقليل دهون البطن

ستساعدك هذه النصائح على خسارة الوزن والدهون حول البطن.

1. تناول الأطعمة المغذية

اختر الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والتوفو والحبوب الكاملة مثل الأرز البني ودقيق الشوفان. ولا تنس الوجبات الخفيفة الصحية مثل فول الصويا والفواكه المجففة - نعم، لا يزال بإمكانك تناول الوجبات الخفيفة وفقدان الوزن.

2. دمج المزيد من الحركة في يومك

استهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 إلى 300 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من التمارين الهوائية عالية الشدة، بالإضافة إلى ذلك، استهدف ممارسة جلستين على الأقل من جلسات تدريب القوة أسبوعيًا.

إذا كنت تحاول استعادة لياقتك البدنية، فحاول أن تأخذ الأمور ببطء. حاول المشي أثناء استراحة الغداء أو الوقوف أكثر أثناء النهار.

3. احصل على سبع ساعات من النوم على الأقل

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، وللوصول إلى هذا الرقم، يجب أن تهدف إلى الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وإزالة الأجهزة الإلكترونية من غرفة نومك، والتأكد من أن غرفتك باردة ومظلمة وهادئة ومريحة.

4. اشرب المزيد من الماء

يمكن أن يعمل الماء على كبح شهيتك، وتعزيز حرق الدهون، وتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، اشرب عندما تشعر بالعطش وتأكد من أن لون بولك صافٍ أو أصفر فاتح لمعرفة ما إذا كنت رطبًا، اطلع على دليلنا لشرب الماء لفقدان الوزن .

5. تقليل التوتر

حاول ممارسة تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل أو تمارين استرخاء العضلات، كما أن الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وممارسة الهوايات يمكن أن يساعد أيضًا.

