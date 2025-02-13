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ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار من المشاكل الصحية الشائعة التي تؤثر على صحة القلب، وهناك بعض الأطعمة الخارقة المليئة بالعناصر الغذائية تخفض الكوليسترول السيئ من جسمك نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

6 أطعمة خارقة تطرد الكوليسترول الضار من جسمك الشوفان

الشوفان يمتص الكوليسترول السيئ ويخرجه من جسمك. غني بالبيتا جلوكان، وهو شكل من أشكال الألياف القابلة للذوبان، يحبس الأفوكادو الكوليسترول السيئ قبل أن يسد شرايينك.أضف بعض الشوفان إلى العصائر والمخبوزات.

المكسرات

اللوز والجوز والفستق ليست مجرد وجبات خفيفة بل يمكن أن تكون مفيدة للقلب. إنها دهون صحية، مليئة بالألياف والستيرولات النباتية، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ. يمكن أن يحدث تناول حفنة صغيرة يوميًا فرقًا.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، وهي ترفع الكوليسترول الجيد (HDL) وتخفض الكوليسترول السيئ (LDL).

الأسماك الدهنية: مصدر قوي للأوميجا 3

السلمون والماكريل والسردين - هذه الأسماك ليست لذيذة بشكل مذهل فحسب، بل إنها أيضًا مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب. تعمل أحماض أوميجا 3 على تقليل الدهون الثلاثية، مما يقلل الالتهاب للحفاظ على شرايينك ناعمة وخالية من الانسداد.

إذا لم تكن الأسماك من الأشياء المفضلة لديك، فحاول تناول بذور الكتان أو بذور الشيا كبديل نباتي.

الشيكولاتة الداكنة

يمكن أن تكون الشوكولاتة جيدة لقلبك، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة (70% على الأقل من الكاكاو) على مركبات الفلافونويد التي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وتعزيز الدورة الدموية، فقط لا تفرط في تناولها؛ فنحن نهدف إلى صحة القلب، وليس اندفاع السكر.

البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص ليست من الأطعمة الأكثر جاذبية، لكنها رائعة لمكافحة الكوليسترول، فهي مليئة بالألياف القابلة للذوبان، والتي تقلل الكوليسترول السيئ مع الحفاظ على شعورك بالشبع والرضا، يمكنك استبدال الحبوب المكررة بالبقوليات في الشوربة والسلطات للحصول على تعزيز صحي سهل.