أمير نجران يُثمِّن جهود وإنجازات تجمّع نجران الصحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ثَمَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول تجمع نجران الصحي على أربع جوائز، وتحقيقه المركز الأول على مستوى تجمعات المملكة في ملتقى نموذج الرعاية الصحية خلال عام 2025م، وحصوله على شهادة الاعتماد الدولي، من مؤتمر جمعية دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا في أبو ظبي، بوصفه أول مركز تدريب معتمد في المملكة لدعم الحياة خارج الجسم.

وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع نجران الصحي خالد بن عائض عسيري، وعددًا من منسوبي التجمع، أن هذا الإنجاز يعكس تَميُز القطاع الصحي في المنطقة، وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه، وارتفاع مستوى ما يقدمه من خدمات، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات، تأتي امتدادًا للدعم الكبير، الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل المعايير في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أوضح خالد عسيري أن تجمع نجران الصحي، حصل على أربع جوائز بصفته أفضل نموذج لتجمع صحي، في أنظمة الرعاية الصحية الحديثة، وذلك في نظام رعاية أمراض السمنة، ونظام الرعاية الوقائية، ونظام الرعاية التلطيفية، ونظام رعاية الأمراض المزمنة، إضافةً إلى الاعتماد من منظمة ELSO لدعم الحياة خارج الجسم كمركز تدريب معتمد ووحيد داخل المملكة.

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