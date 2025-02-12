شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون من معهد جورجيا ينجحون فى تكوين صمام قلب باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Medical Express، إنه نجح باحثو معهد جورجيا للتكنولوجيا في تكوين صمام قلب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد مصنوع من مواد قابلة للتحلل البيولوجي ومصمم ليناسب التشريح الفريد لكل مريض، وبمجرد زراعته، يمتص الجسم الصمامات ويستبدلها بأنسجة جديدة تؤدي الوظيفة التي كان الجهاز يؤديها في السابق.

وأضاف الموقع، أنه في كل عام، يتم تشخيص أكثر من 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة بأمراض صمام القلب، ولكن هذه الحالة ليس لها علاج فعال طويل الأمد، عندما يتضرر صمام قلب الشخص بشدة بسبب عيب خلقي أو نمط حياة أو الشيخوخة، يتعطل تدفق الدم، وإذا تركت دون علاج، فقد تحدث مضاعفات مميتة.

وأكد أن استبدال الصمامات أو إصلاحها هى الطريقة الوحيدة لإدارة أمراض القلب الصمامية الشديدة، لكن كلاهما يتطلبان غالبًا جراحات متكررة باهظة الثمن ومزعجة وتهدد الحياة، تصنع معظم الصمامات البديلة من أنسجة حيوانية وتستمر لمدة تصل إلى 10 أو 15 عامًا قبل أن يتعين استبدالها، بالنسبة للمرضى الأطفال، تكون الحلول محدودة للغاية وقد تتطلب تدخلات متعددة، يأتي هذا الاختراع من مختبرات أعضاء هيئة التدريس لاكشمي براساد داسي وسكوت هولستر في قسم كولتر للهندسة الطبية الحيوية (BME) في معهد جورجيا للتكنولوجيا وإيموري.

وقال داسي، أستاذ في كلية الطب بجامعة برينستون: تختلف هذه التكنولوجيا بشكل كبير عن معظم صمامات القلب الموجودة، ونعتقد أنها تمثل تحولاً جذرياً، نحن نبتعد عن استخدام أجهزة الأنسجة الحيوانية التي لا تدوم ولا يمكن استدامتها، وننتقل إلى عصر جديد، حيث يمكن لصمام القلب أن يتجدد داخل المريض".

ونجح باحثو معهد جورجيا للتكنولوجيا في تطوير صمام قلب قابل للتحلل البيولوجي مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو صمام يعزز تجديد الأنسجة، مما قد يلغي الحاجة إلى إجراء جراحات متكررة ويقدم حلاً تحويليًا لمرضى القلب من البالغين والأطفال.

ويعد داسي باحثًا رائدًا في وظائف صمامات القلب وميكانيكيتها، في حين يعد هولستر خبيرًا بارزًا في هندسة الأنسجة والطباعة ثلاثية الأبعاد للأجهزة الطبية المخصصة للأطفال، وقد جمعا فريقيهما معًا لإنشاء تقنية هي الأولى من نوعها.

وأوضح هولستر، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا طب الأطفال ورئيس مشارك للبحوث الانتقالية في طب الأطفال، إن أحد أكبر التحديات هو نمو الأطفال وتغير حجم صمامات القلب لديهم بمرور الوقت، وبسبب هذا، يجب على الأطفال الخضوع لعمليات جراحية متعددة لإصلاح صماماتهم أثناء نموهم، باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة، يمكن للمريض أن تنمو فيه أنسجة صمامية جديدة دون الحاجة إلى القلق بشأن استبدال الصمامات المتعددة في المستقبل.