شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة مريض.. خطوات ومحاذير طبقها للوقاية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

أيام وليالي الشتاء الباردة، تحمل بين طياتها انتشار للعديد من الفيروسات الشتوية النشطة، مثل كورونا، والانفلونزا والبرد، قد يصادف أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا، وأنت بصفتك مقيمًا معه عليك الحفاظ على نفسك من العدوى بطرق بسيطة وسهلة دون الشعور بالقلق لكليكما.

وفقًا لتقرير نشره في موقع houstonmethodist فإن بعض الممارسات اليومية فقط هي التي تحتاج إلى تعديل عند وجود شخص مريض داخل المنزل، لكي لا يصاب شخص آخر مقيم معه بالمرض، فالفيروسات سهلة الانتقال والانتشار والجسيمات سهلة الارتكان والمكوث على الأسطح المختلفة في المنزل.

خطوات سهلة وفعالة للوقاية من المرض والعدوى عند التواجد مع شخص مريض

1. يجب أن يكون المريض في غرفته المنفصلة لا يتواصل مع الآخرين باللمس أو لا يتشارك معهم غرفة واحدة أيا كانت طبيعة الفيروس المصاب به سواء انفلونزا المعدة أو أي مرض أو فيروس معدي آخر.

2. يفضل أن يتم استخدام حمام منفصل للمريض، أو تطهير الحمام المشترك جيدًا.

3. لا ينبغي للشخص المريض أن يكون هو من يطهي الطعام لباقي الأسرة.

4. يجب أن تكون أدوات المريض وأغراضه الشخصية كلها منفصلة وملابسه أيضًا ولا يتشاركها مع شخص آخر في المنزل.

نصائح للمرافقين للمرضى لمنع انتشار العدوى

1. يفضل أن يكون المريض دائما في المنزل حتى تمام الشفاء، وتكون أنت المرافق الذي يقوم بشراء كل احتياجات المنزل من الخارج.

2. تعامل بحذر مع الملابس وغسلها والمناشف والملاءات الخاصة بالمريض، واغسل يديك بعد غسلها جيدًا للغاية، وتجنب ملامستها لوجهك أو جسمك.

3. اغسل يديك جيدا وعلى الدوام، لتقليل فرص الإصابة بالمرض وتقليل فرص انتقال الجراثيم أيضا.

4. بعد التعامل مع المريض عليك غسل يديك ووجهك جيدا بالماء والصابون، والتجفيف الجيد.

5. تجنب استقبال الضيوف أو التجمعات العائلية أو أي شخص من خارج الأسرة في أيام مرض أحد أفراد الأسرة للحد من انتشار الأمراض.

6. تجنب مشاركة الأغراض الشخصية تمامًا مع الشخص المريض كل شيء له منفصل ويغسل بشكل منفصل حتى وجباته تؤتى بشكل منفصل.

7. نظف أولًا بأول أسطح المنزل وطهرها جيدًا.

8. غير ملابسك أولا بأول.

9. ارتدي كمامة

10. اهتم بعدم ملامسة يدك لانفك وفمك دون داعي، لأن الفيروسات على يديك كامنة وقد تنتقل إلى الأغشية المخاطية بسهولة.