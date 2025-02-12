شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب 2025.. 5 هرمونات مسئولة عن مشاعر الحب والان مع تفاصيل الخبر

عيد الحب 2025، لا يقتصر الاحتفال بعيد الحب على المشاعر فقط، بل يمتد ليشمل التغيرات الكيميائية في الجسم، ولذا هناك بعض الهرمونات التي ترتبط بمشاعر الحب والدفء العاطفي، وتؤثر على صحتك النفسية والجسمانية، وذلك وفقا لموقعي healthline ,و everdayhealth.

قدم التقرير أبرز وأهم الهرمونات المسئولة عن الحب، ومنها:

عيد الحب 2025.. 5 هرمونات وأطعمة مسئولة عن الحب1. الأوكسيتوسين (هرمون الحب)

يُفرَز الأوكسيتوسين عند الشعور بالمودة والعناق واللمسات الدافئة.

يعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء، مما يقلل من التوتر الذي قد يسبب تساقط الشعر.



ومن الاطعمة المهمة والغنية بهذا الهرمون الشوكولاتة الداكنة والافوكادو والتين.

2. الإندورفين (هرمون السعادة)

يُفرز الإندروفين عند الضحك، ممارسة الرياضة، أو الشعور بالحب.

يقلل من التوتر ويحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز صحة الشعر.

ومن الاطعمة الغنية به الفلفل الحار والشوكولاتة الداكنة والفراولة والتوت.

3. الدوبامين (هرمون المكافأة)

يُفرز عندما تشعر بالحب والانجذاب لشخص ما.

يعزز المزاج الإيجابي، مما يساعد في تقليل تساقط الشعر المرتبط بالتوتر.ومن الاطعمة الغنية بهذا الهرمون الموز والمكسرات والشاي الاخضر.

4. الإستروجين (الهرمون الأنثوي)

يزيد في أوقات الحب والانسجام العاطفي، ويحسن من كثافة ولمعان الشعر.

5. الميلاتونين

يُعرف بهرمون النوم، لكنه أيضًا يحمي بصيلات الشعر من الأكسدة ويساعد في نموه.ومن الأطعمة الغنية بهذا الهرمون الشوفان والبيض والاسماك الدهنية كالتونة والسردين.

كيف تستفيد من هذه الهرمونات ؟

قضاء وقت مع من تحب لزيادة الأوكسيتوسين.

الضحك وممارسة الرياضة لتحفيز الإندورفين.

الاهتمام بالنوم الجيد لتعزيز الميلاتونين.

تناول أطعمة غنية بالمغذيات لدعم توازن الهرمونات.