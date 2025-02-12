شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: كوريا الجنوبية الوجهة الأولى للراغبين فى عمليات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

يسافر الملايين حول العالم من دولة لأخرى بهدف إجراء عمليات التجميل، سواء بسبب التكلفة المناسبة لتلك الجراحات فى هذه الدول، أو لشهرتها عالميا فى هذا المجال، أو بهدف إجراء العملية والسياحة معا.

وأوضح تقرير نشره موقع "Medical tourism" حول أكثر الوجهات المفضلة عالميا لما وصفه بسياحة الجراحات التجميلية، أن تلك الممارسة تحدث فى الأغلب بسبب التكلفة العالية لتلك الجراحات في البلدان الأصلية، أو بسبب فترات الانتظار الطويلة، أو بسبب الخوف من الوصمة التى تلحق من يجرى تلك الجراحات فى بعض الدول.

الدول الأعلى تفضيلاً عالميا لإجراء جراحات التجميل

يهتم المرضى فى المقام الأول بجودة الرعاية الطبية التى ستقدم لهم، والخبرة التى يتمتع بها جراحى تلك الدولة فى هذا المجال، بجانب التكلفة المعقولة نسبيا، خاصة عند الحاجة لإجراء متابعة للجراحة، وفيما يلى أعلى الدول تفضيلا فى مجال عمليات التجميل

كوريا الجنوبية

تعتبر بكوريا الجنوبيةعاصمة عالمية لجراحة التجميل، خاصة بسبب شهرة تقنياتها المبتكرة في جراحات التجميل للوجه، مثل تجميل الأنف وجراحة الجفون، والتي تجتذب المرضى من جميع أنحاء العالم. مما يجعلها الخيار الأول لسائحي جراحة التجميل.

البرازيل

تشتهر البرازيل في عالم جراحة التجميل، بفضل قوانينها المريحة وثقافتها التي تحتفي بالجمال الجسدى، وتعد جراحات نحت الجسم مثل تكبير الأرداف وشفط الدهون، الأكثر إقبالا من السائحين.

تايلاند

تجمع تايلاند بين خيارات جراحة التجميل بأسعار معقولة ومواقعها السياحية الجميلة، ويقبل سياح "عمليات التجميل" عليها لإجراء جراحات تحديد شكل الوجه، وإجراءات تجديد الشباب المختلفة.

الولايات المتحدة

على الرغم من ارتفاع التكاليف، تظل الولايات المتحدة الوجهة الأولى لجراحة التجميل عالية الجودة، بسبب وجود عدد كبير من المتخصصين الرائدين والعيادات المتقدمة، يوختار المرضى الولايات المتحدة لإجراء الجراحات المعقدة والتقنيات الجديدة التي قد لا تكون متاحة في أي مكان آخر، خاصة مع النظام الصارة الذى يؤكد على معايير سلامة المرضى ورعايتهم.

دور المتابعة في سياحة الجراحة التجميلية

تعتبر الرعاية بعد الجراحة "المتابعة" أمرًا بالغ الأهمية في سياحة الجراحة التجميلية، وذلك لضمان نجاح الجراحة وتجنب المضاعفات، وهو ما يتم أخذه فى الأعتبار بين السائحين الذين يبحثون أيضا عن الإجراءات التى تقدمها تلك الدول خلال مرحلة التعافى من الجراحة



