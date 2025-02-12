شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف البصر قد يؤثر على أداء طفلك فى الدراسة.. نصائح لتقوية النظر والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تؤثر مشاكل الرؤية، الناجمة عن الإفراط في استخدام الشاشات، أو نقص التغذية، أو المشكلات العصبية الأساسية، على التركيز والتعلم من خلال إجهاد قدرة الطفل على القراءة أو الكتابة أو التركيز.

كيف يمكن لضعف البصر أن يؤثر على الأداء الأكاديمي للطفل؟

يمكن أن يؤثر ضعف البصر بشكل كبير على الأداء الأكاديمي للطفل وتطوره العام، ووفقا لموقع " onlymyhealth" من بين الطرق الشائعة ما يلي:

صعوبة في القراءة أو الكتابة أو رؤية السبورة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدرجات وانخفاض الأداء وتقليل المشاركة في الفصل.

التأثير على التفاعلات الاجتماعية، وتقدير الطفل لذاته، وثقته في التفاعل مع زملائه.

تأخر في تطوير المهارات الحركية والإدراكية، والمشاركة المحدودة في الأنشطة اللامنهجية، وحتى المشاكل السلوكية.

تأثير وقت الشاشة على الرؤية وكيفية التخفيف من المخاطر

وفقًا للتقرير، فإن قضاء وقت طويل أمام الشاشات قد يسبب إجهادًا رقميًا للعين، والذي يتميز بجفاف العين والصداع وصعوبة التركيز، كما أن قضاء وقت طويل أمام الشاشات يزيد من خطر الإصابة بقصر النظر والتقدم السريع.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات، وخاصة أجهزة الكمبيوتر، يساهم بشكل كبير في قصر النظر لديهم.

لتخفيف هذه التأثيرات: يجب اتباع الأتى:

-حدد وقت الشاشة اليومي بناءً على الإرشادات المناسبة للعمر.

-تأكد من وضع الشاشات عند مستوى العين وعلى مسافة تتراوح من 18 إلى 24 بوصة.

استخدم مرشحات الضوء الأزرق على الأجهزة أو النظارات.

شجع على أخذ فترات راحة متكررة، مثلقاعدة 20-20-20.

إنشاء روتين وقت النوم خالي من التكنولوجيا لتعزيز النوم بشكل أفضل.

علامات شائعة لمشاكل الرؤية عند الأطفال

تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة لمشاكل الرؤية عند الأطفال ما يلي:

التحديق أو إمالة الرأس لرؤية أفضل.

حمل الكتب أو الأجهزة بالقرب من الوجه.

شكاوى من الصداع أو إجهاد العين أو عدم وضوح الرؤية.

فرك العين بشكل متكرر أو الرمش بشكل مفرط.

صعوبة التركيز على المهام أو تجنب القراءة والكتابة.

ضعف التنسيق بين اليد والعين.

كيف يمكن للوالدين حماية بصر أطفالهم لتحسين أدائهم الأكاديمي

بالنسبة للآباء والأمهات الذين قد يتعرض أطفالهم لخطر ضعف البصر، إليكم بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها:

-جدولة فحوصات العين الدورية: يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى معالجة المشكلات قبل أن تؤثر على النمو.

-تشجيع اللعب في الهواء الطلق: يمكن أن يساعد التعرض للضوء الطبيعي على تقليل خطر الإصابة بقصر النظر.

-تعزيز عادات القراءة الجيدة: ضمان الإضاءة المناسبة والمسافة المناسبة للقراءة.

-حدد وقت الشاشة: اتبع قاعدة 20-20-20 - كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

تعليم نظافة العين: شجع الأطفال على تجنب لمس أو فرك عيونهم بأيديهم المتسخة.

توفير نظارات واقية: استخدم النظارات أو النظارات الواقية المناسبة للرياضة والأنشطة الخارجية.

