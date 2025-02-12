شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة تغذية: الطعام البدائى الخالى من الإضافات المضرة الأفضل للصحة.. ما هو والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة صفاء توفيق، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن طعامك يتحكم بشكل كبير في طبيعة فعالية وقوة جهازك المناعي. فالجهاز المناعي المسسول عن الدفاع عن الجسم ضد المرض والهجمات الفيروسية وغيرها، يجب تقويته بالكثير من النصائح والممارسات، مثل النوم باكرًا والحصول على قدر كافٍ من الراحة وعدم الإجهاد الزائد والاهتمام بالتمارين الرياضية، وقبل كل هذه العوامل سالفة الذكر يجب الانتباه لتبني نظام غذائي صحي خالي من الدهون والأطعمة السريعة والجاهزة.

أضرار الطعام السريع والوجبات الجاهزة

أكدت أستاذ التغذية على أن الأطعمة السريعة والصلصات الجاهزة والوجبات السريعة التي انتشرت في نظام غذائنا اليومي والحياتي خلفت الكثير من الأضرار الصحية لأنها تحتوي على كميات هائلة من الملح والصوديوم وتركيزات كبيرة من الدهون المشبعة. كما أن خلط أكثر من نوع من الطعام يسبب اضطرابات حادة بالجهاز الهضمي ويجعله أكثر ارتباكًا ويسبب له مشكلة هضمية وإخراجية.

لا تقف مخاطر الوجبات السريعة عند هذا الحد، بل إنها تؤثر بشكل مباشر على المناعة. فهي تقلل من استجابة الجسم للدفاع عن نفسه ضد العدوى، خاصة لدى الأطفال. كما أنها تزيد من فرص الالتهاب في الجسم لأنها لا تحتوي على أي مغذيات، بل تحتوي على السكريات والدهون والصوديوم، تلك التي تساعد على تاكسد الخلايا.

أضرار الأطعمة المركبة..والحل يكمن فى الطعام "البدائى"

ونصحت أستاذ التغذية بضرورة الرجوع إلى الطعام "البدائي"، مثل الذي كان نوعًا من الطعام الخالي من أي تركيبات. فتؤكل النشويات كما هي، كالأرز والمكرونة، دون إضافات خطيرة مثل الصوصات والصلصات الجاهزة. ويؤكل الخضار بطبيعته على شكل سلطة أو يؤكل كما هو دون إضافات. ذلك تؤكل أنواع البروتين النباتي والحيواني المختلفة دون تغيير في طبيعتها أو إضافة إضافات غير صحية عليها، مثل الصلصات والصوصات والجبن وغيرها. كذلك تناول الفاكهة دون خفقها وإضافة السكر إليها، بل تناولها كثمرة جاهزة صحية.

تابعت مؤكدة على أهمية الطعام الصحي في تعزيز الخلايا المناعية في الجسم، خاصة في ظل موجة الفيروسات التي نتعرض لها خلال فصل الشتاء. هذه المشكلات المناعية نتعرض لها نتيجة زيادة فرص الالتهاب الذي يخلفه الطعام السريع والطعام المركب، والجمع بين الكثير من أنواع الأطعمة المختلفة في وجبة واحدة دون حساب أو ضبط للمكونات والنسب. فلابد أن يكون هناك تناسب بين نسب البروتين والخضراوات مقابل الكربوهيدرات والنشويات، للحفاظ على النظام المناعي للجسم وقدر أكبر على مقاومة المرض. وتعد الأغذية المركبة والأغذية السريعة هي السبب في تكرار أدوار البرد والأنفلونزا وأدوار المرض كثيرًا في فصل الشتاء.

ومراعاة تلك النصائح :