شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات مفيدة للأمعاء تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

النظام الغذائي يلعب دورًا حيويًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، فيمكن للمشروبات المفيدة للأمعاء مثل المشروبات الغنية بالبروبيوتيك والشاي المضاد للالتهابات تعزيز صحة الأمعاء من خلال تعزيز البكتيريا المفيدة وتقليل مسببات الأمراض الضارة وتقليل الالتهاب.



وفقا لموقع " NDTV"، تساعد هذه المشروبات أيضًا في إزالة السموم وضمان الهضم السليم، مما يقلل من تراكم السموم التي يمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان القولون، يمكن أن يؤدي تناول هذه المشروبات بانتظام إلى جانب نظام غذائي متوازن إلى تعزيز سلامة الأمعاء ودعم وظيفة المناعة والمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

مشروبات مفيدة للأمعاء قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون 1. الزنجبيل

يُعرف مشروب الزنجبيل بخواصه القوية المضادة للالتهابات والهضم. فهو يساعد في حركة الأمعاء، ويقلل من الانتفاخ وعسر الهضم، وقد تمت دراسة مركباته النشطة بيولوجيًا لمعرفة تأثيراتها المحتملة المضادة للسرطان.

2. حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة وقد ثبت أنه يلعب دورًا في الوقاية من السرطان، يمكن تعزيز الحليب الذهبي بإضافة الفلفل الأسود لأنه أن يعزز امتصاص الكركمين.

يقدم حليب الكركم العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان

3. عصير الصبار

يُعرف عصير الصبار بتأثيراته المهدئة للجهاز الهضمي وقدرته على دعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، يتمتع بخصائص طبيعية لإزالة السموم تساعد على طرد السموم من القولون، ومنع تراكمها وتهيجها مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

4. مرق العظام

مرق العظام غني بالكولاجين والأحماض الأمينية والمعادن التي تدعم سلامة بطانة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الأمعاء المتسربة والالتهاب المزمن، تمنع بطانة الأمعاء الصحية المواد الضارة من دخول مجرى الدم وتقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهاب مثل سرطان القولون.

5. ماء الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يساعد على الهضم ويدعم الكبد في إزالة السموم من المواد الضارة التي قد تساهم في الإصابة بسرطان القولون، كما أن قدرته على تعزيز الترطيب وحركة الأمعاء المنتظمة تدعم أيضًا الوقاية من سرطان القولون.

6. عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والنترات، والتي تساهم جميعها في تحسين صحة الأمعاء. يدعم محتوى الألياف البكتيريا المعوية المفيدة، بينما تساعد خصائصه الطبيعية في إزالة السموم في تطهير الجهاز الهضمي.

7. النعناع

يساعد مشروب النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي من خلال استرخاء عضلات الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما يقلل من الانتفاخ والغازات والتهيج، مما يمنع مشاكل الأمعاء التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، كما تساهم خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

8. الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تقليل الالتهابات ومكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم البكتيريا المعوية المفيدة، مما يجعله مشروبًا ممتازًا لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر بتقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.

