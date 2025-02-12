طرق للاهتمام بالمولود الجديد ومعلومات تهمك عن ملامحه ولون بشرته

خطوتان لا بد منهما فور الولادة:

أم تحمم مولودها فور ولادته

تقع الكثير من الأمهات في خطأ؛ وهو تحميم المولود فور نزوله من الرحم؛ حيث تقوم الجدات في البيت بهذه المهمة أو الممرضات في المستشفى بناء على طلب وإلحاح الأهل.

والحقيقة ان حمام المولود يعني أن يفقد جلده مادة مهمة؛ وهي مادة أل «فيرنيكس»، التي تتكون في الأسبوع العشرين داخل رحم الأم، وهذه المادة تتكون من أحماض أمينيه هامة، دهون، بروتينات ومضادات للميكروبات والجراثيم.

فوائد أل "فيرنيكس"

طفل رضيع يبكي فور نزوله

الحفاظ على درجة حرارة المولود.

تحمي من الجراثيم والميكروبات خارج رحم الأم.

وقاية للطفل عند المرور بقناة الولادة.

تحافظ على بشرة المولود.

يمتص جلد المولود هذه المادة خلال 24 ساعة من الولادة ويستفيد منها في حياته، ويستمر الامتصاص حتى اليوم الخامس أو السادس، لذلك ينصح بتأجيل الحمام خصوصاً للمولود الذي لن يرضع من أمه لأسباب صحية، مثل أن يكون مبتسراً أو تعرض الأم لوعكة.

الخطوة الثانية

رضيع حديث الولادة يتمسك بأصبع أمه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:53 صباحاً - يظل كل مولود لغزًا غامضًا خلال أيامه الأولى بعد الولادة؛ فقد يولد بشكل وتتغير ملامحه بعد أيام، وقد يكون لون جلده أحمر والشرايين والأوردة قريبة جداً من الجلد، ثم تهدأ البشرة بعد أيام وتتحول إلى اللون الطبيعي، وقد يبدو سمينًا ومنتفخًا عند ولادته ليعود بعد أيام إلى وزن أقل، ويحدث أن يتحول لون البشرة إلى اللون الأسود أو تصبح البشرة زرقاء اللون، وهنا يجب استشارة الطبيب.في هذا التقرير يحدثنا الدكتور محمد علواني، أستاذ طب الأطفال عن تفاصيل كثيرة ل، مع ذكر لأهم التغيرات التي تحدث له. ويضع الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال تحليلاً لاختلاف لون بشرة الرضيع ومتى يثبت لونها؟ والأسباب وراء كل هذا وطرق التعامل معها.تعمل هذه المادة على:وهي خطوة قد تبدو غريبة، وهي أن تضعي المولود على جلد والده مباشرة بعد الولادة، و توصلت الدراسات العلمية الحديثة إلى أن ملامسة جلد الأب لجلد المولود بمجرد نزوله من الرحم، يعمل على تحسين وظائف المخ لدى المولود.وبالنسبة للأب الذي سيصبح أباَ لأول مرة، فإن ملامسة جلد المولود لجلد الأب يحفز إنتاج هرمونات خاصة لدى الرجل، تجعله مستعداً لمسؤولية الأبوة، وقادرًا على رعاية المولود، بل ويتعلق به، حيث تحفز هذه الهرمونات من هرمونات التعلق بالمولود الجديد.من بين هذه الهرمونات الدوبامين والأوكسيتوسين، وهما من أهم الهرمونات الخاصة بهذه المشاعر، كما أن هذين الهرمونين على وجه التحديد تكون الأم بحاجة لهما؛ لأنها تكون متعبة وتريد من الرجل أن يساعدها في العناية بالمولود.

الأعراض المرضية غير المقلقة عند طفلك حديث الولادة تعرفي إليها وتعاملي معها

بشرة المولود هل تظل على لونها؟

أب يحتضن طفله الرضيع

لون البشرة تبعاً لوقت نزول الطفل

شعر الطفل المولود حديثًا

علامات تظهر على حديثي الولادة

يتغير لون البشرة بين يوم وليلة ومع تقدم العمر

تغير لون الجلد

اللون الأحمر

لون بشرة باهت ومبقع

اللون الأصفر لغالبية المواليد

اللون الأسمر

اللون الأزرق

متى يثبت لون بشرة الطفل الرضيع؟

تغير الملامح على مدار الأيام والأشهر

أم تحتضن رضيعها

الأطفال لا يولدون ببشرة وردية جميلة وابتسامة مضيئة كما كانت تتوقع الأمهات وما يحدث مختلف؛ إذ يخرج الطفل إلى الحياة للمرة الأولى صارخًا بالبكاء، وعلى بشرته آثار الحياة التي عاشها في الرحم- 9 أشهر- ، وعندما تشاهده الأم لأول وهلة يصبح لديها شيء من الذهول، فالمعالم الشكلية مختلفة عنها وعن أبيه، ولون بشرته أيضاً مصطبغ بلون غريب تبعاً لحالته.بداية يلعب الوقت دوراً أساسياً في تحديد لون بشرة الطفل الجديد؛ فعندما يولد الطفل قبل أوانه أو قبل إتمامه تسعة أشهر ،يكون من الأطفال الخدج، الذين يكون لون جلدهم أحمر والشرايين والأوردة قريبة جداً من الجلد لديهم.المادة الحافظة للجلد أثناء تواجدهم في الرحم تكون أكثر تركيزاً عند الأطفال الخدج من الأطفال الذين أتموا تسعة أشهر، إضافة للكثير من الشعر الصغير الذي يغطي الجلد ويحميه، ويتساقط هذا الشهر في الأسابيع الأولى.أما بالنسبة للجسم وحجمه فأول أيام من ولادة الطفل يكون جسمه منتفخاً بسبب احتباس السوائل، تكون أطرافه غير متلائمة مع البيئة الجديدة التي انتقل إليها، وبعد أسبوع من الولادة تبدأ الأطراف في التمدد وأخذ الشكل الطبيعي لها ويبدأ الجسم بالعودة إلى وضعه بعد أن يخسر كل السوائل الموجودة فيه.قد يقتصر شعر الأطفال حديثي الولادة على الزغب، أو يمكن أن يكون كثيفًا جدًا ويحتاج لتهذيب، ولا يمكن أن يحدد إذا كان شعر الطفل المولود حديثاً ناعماً وكثيفاً أو خشناً وخفيفاً إلّا بعد مرور على الأقل سبعة أعوام عن ولادته؛ لأنه يتغير من سنة لأخرى ويبدأ بالاستقرار بعد سن السابعة.معظم الأطفال المولودين يتغير لون جلدهم إلى اللون الأصفر في الأسبوع الأول من الولادة ؛ بسبب خلل في وظائف الكريات الدم الحمراء في جسم المولود، ممّا يضطر الأم إلى تعريضه لأشعة الشمس أو أي ضوء مصطنع ساطع؛ ليستعيد لونه من جديد وإزالة اللون الأصفر عن جلده.عادة ما يغلب هذا اللون الداكن على بشرة الطفل عند ولادته، ويختفي بعد نحو 24 ساعة من الولادة، وعلى مدى الأيام والشهور التالية تجدين أن لون بشرته غالبًا ما يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها.هناك كثير من الفرضيات لاحمرار جسم الطفل، ومن أهمها: زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم بشدة"، وفي هذه الحالة لا بد من عرضه على الطبيب؛ لإجراء تحاليل دم لمعرفة نسبة الهيموجلوبين الموجودة في جسمه.تظهر بعض البقع الزرقاء في أنحاء الجسم، وعادة قد يرجع ذلك إلى وجود مشكلة في قلب الرضيع مما يستدعي تدخل الطبيب.يتغير لون جلد غالبية المواليد في الأسبوع الأول من الولادة إلى اللون الأصفر، نتيجة خلل في وظائف كريات الدم الحمراء، مما يتسبب بإصابة الطفل بالصفراء، التي غالبًا ما تظهر في اليوم الثاني بعد الولادة، ولكنها قد تظهر عند بعض الأطفال بعد مرور أسبوع أو أكثر.تحول لون بشرة الطفل للون الأسمر بشكل مفاجئ يدل على وجود مشكلة في الكبد أو عدم اكتمال نمو جهازه الهضمي.يحدث بسبب نقص الأكسجين في جسم الطفل، لذلك يجب أن تستشيري الطبيب لمعرفة سبب نقص الأكسجين، ويكون هذا في حالة تأخر الولادة مع اكتمال نمو الطفل.الجلد المنقط (بالأحمر أو الأزرق).. تغير لون بشرة الطفل، وظهور بقع صغيرة على شكل دبوس ذات لون أزرق أو أحمر أو بني، و قد يكون دليلًا على إصابته بالتهاب السحايا.لا يمكن معرفة ما هو لون المولود إلّا بعد مرور سنة على ولادته وتشكله ونموه بشكل سليم وصحيح، فبعد ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً يمكن معرفة ما هو اللون الأساسي للطفل.إن شكل مولودك جميل بلا شك، ولكنه غريب أيضًا، فإذا ولد قبل الأوان، ستجدين أن بشرة طفلك أرجوانية ضاربة إلى الحمرة في الأيام القليلة الأولى.وذلك بفضل نظام الدورة الدموية الذي بدأ للتو، يستغرق بعض الأطفال ما يصل إلى ستة أشهر لتطوير لون بشرتهم الدائم، كل هذه الأشياء طبيعية تمامًا، لكن احترسي من وجود طبقة صفراء على الجلد، والتي يمكن أن تكون علامة على مرض اليرقان عند الرضع.قد تندهشين من السرعة التي يتغير بها مظهر مولودك بعامة على مدار الأيام والأسابيع والأشهر القليلة الأولى من حياته.التورم حول عيني طفلك يرجع جزئيًا على الأقل، إلى عملية الولادة، وقد يكون العامل الآخر هو المرهم المضاد الحيوي الذي يوضع في عينيه عند الولادة.ويعتقد بعض الخبراء أن هذا التورم والاحمرار حماية طبيعية لحديثي الولادة الذين تتعرض عيونهم للضوء لأول مرة.يبدأ معظم الأطفال الامتلاء عند بلوغهم ثلاثة أسابيع، وفي معظم الحالات يمكنك توقع أن يستعيد الطفل الذي يرضع من الثدي وزنه عند الولادة.بينما يكتسب الأطفال الذين يرضعون حليبًا اصطناعيًا الوزن بشكل أسرع في البداية.يولد معظم الأطفال بعيون زرقاء داكنة أو بلون رمادي ولكن يتغير لونهم قليلًا بمرور الوقت.*ملاحظة من الخليج 365 قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.