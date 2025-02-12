ما هو الفيتامين الذي يجب أن تحصلي عليه قبل النوم لتقليل غثيان الحمل الصباحي؟

أسباب حدوث الغثيان الصباحي

فحص حمل منزلي

اعلمي أن الغثيان الحملي عمومًا هو ظاهرة طبيعية تحدث عند معظم النساء حول العالم، ولذلك لا يجد الأطباء ردًا حول الوحام.. أسبابه وكيفية التعامل معه ولكن يقدمون بعض النصائح للتقليل من أعراضه وحيث لا يوجد أسباب محددة لحدوث غثيان الحمل وما يتبعه من أعراض وفي نفس الوقت لا يستطيع العلماء أن يطلقوا على الغثيان الحملي مصطلح الغثيان الصباحي، لأنه قد يحدث طيلة النهار ويستمر أيضًا خلال شهور الحمل كلها وليس في الشهور الأولى فقط مع نساء كثيرات. توقعي أنه وحسب الدراسات العلمية أن يحدث الغثيان الصباحي معك بأعراض أكثر حدة، حيث أن النساء الحوامل لأول مرة يحدث معهن ذلك بكثرة، وبينت الدراسات أيضًا أن النساء الحوامل بإناث يكن أكثر عرضة للإصابة بغثيان الصباح من النساء الحوامل بالذكور، كما أن حدة الغثيان الصباحي تزداد في حالة الحمل بتوأم بسبب ارتفاع هرمون الحمل بشكل أكبر. توقعي أن تبدأ لديك أعراض قيء وغثيان الحمل مع بداية الشهر الأول من الحمل ومن الممكن أن تبدأ الأعراض في منتصف الشهر الثاني من الحمل وغالبًا ما ينتهي أو يخف مع شعورك بحركة الجنين في رحمك للمرة الأولى. لاحظي أن الغثيان الحملي رغم أنه يعزى لأسباب هرمونية إلا أنه قد تبين أنه يزداد وتكثر أعراضه مع التعب النفسي عند الحامل وشعورها بالقلق أو الحزن وكذلك في حال إصابتها بأعراض الأنيميا وفقر الدم، وكذلك في حال تعرض الحامل لزيادة في المجهود البدني وعدم حصولها على بعض أوقات الراحة.

ما هو الفيتامين الليلي الذي يقلل الغثيان الصباحي؟

المكملات الغذائية للحامل

اهتمي بالحصول على جرعة ليلية من فيتامين "ب6" حيث بينت الدراسات العلمية المستفيضة في السنوات الأخيرة أن نقص فيتامين ب ومشتقاته من جسم المرأة الحامل يعمل على زيادة أعراض الغثيان الصباحي وأعراض الوحام عمومًا، ولذلك فقد اهتم العلماء بالتوصية بان تحصل الحامل على جرعة ليلية عبارة عن قرصين من فيتامين "ب6" كل ليلة وقبل النوم مما يسهم بشكل كبير في تقليل أعراض الوحام.. ومتى يبدأ عند الحامل؟ وحيث من المتعارف عليه أنه يبدأ مع ثبوت الحمل بعد تأخر موعد الدورة الشهرية لأيام.

اعلمي أن فيتامين ب عمومًا هو عبارة عن نوع من الفيتامينات التي تذوب في الماء، وهو عبارة عن بلورات يميل طعمها إلى الطعم الملحي وتكون عديمة اللون والرائحة وهي بلورات تتحمل التعرض إلى الحرارة والأحماض القلوية ولكنه من الفيتامينات السريعة التأكسد، ويتواجد فيتامين "ب6" في ثلاثة أشكال وهي "بيريدوكسول، بيريدوكسال، بيريدوكسامين" .

اهتمي بالإضافة للحصول على فيتامين "ب 6" كمكمل غذائي أي على شكل أقراص أن تحصلي على هذا الفيتامين الهام من مصادره الغذائية الطبيعية وحيث يكثر في بعض الخضروات الورقية كالسبانخ ويكثر أيضًا في الخضروات النشوية مثل البطاطا، والجزر ويتواجد في الحبوب الكاملة والبقوليات كنخالة القمح،و حبوب الشوفان ويتوافر أيضًا في اللحوم كاللحم البقري بنسبة كبيرة ولحم الدجاج، ولحم الديك الرومي والكبد البقري، بالإضافة لتواجده في الموز، والأفوكادو، والخوخ المجفف خصوصًا، ويمكن الحصول عليه أيضصا من بعض أنواع الأسماك مثل سمك الحوت، والسلمون، والتونة، ويتوافر بكميات كبيرة في بعض أنواع المكسرات كالفستق الحلبي، و عين الجمل "الجوز".

نصائح عامة لتقليل الغثيان الحملي

الغثيان الحملي

قومي باستخدام النصيحة الذهبية التي ثبت نجاعتها في تقليل قيء الصباح وهي تناول قطعة من الخبز الجاف أو المحمص أو قطعة من البسكويت المملح الذي يكون على شكل أعواد وذلك قبل الحركة من السرير وبمجرد أن تفتحي عينيك من النوم وذلك لكي يسهم ذلك في تقليل حمض المعدة بشكل واضح ويساعدك على التخلص من أعراض الغثيان المزعجة خلال النهار.

حافظي على جسمك رطبًا فكلما قمت بشرب كمية كافية من الماء قللت فرص حدوث الجفاف الذي يزيد من أعراض الغثيان وكمية الماء التي يجب أن تشربها المرأة الحامل تتراواح ما ين 8_10 أكواب من الماء يوميًا ويمكن أن تشربي العصائر الطبيعية غير المحلاة بالسكر الصناعي والامتناع بشكل تام عن العصائر المصنعة؛ لأنها تزيد من الشعور بالجفاف إضافة لأضرارها على صحتك وصحة جنينك.

اشربي مغلي جذور الزنجبيل على شكل شاي ولكن يجب عدم الإكثار منه في حال تعرضت لحالة إجهاض سابقة ويفضل شرب كمية صغيرة جدًا ويلعب الزنجبيل دورًا كبيرًا في تقليل أعراض الغثيان والميل للقيء عمومًا عند الكبار والأطفال والحوامل.

استخدمي عادة مص نصف حبة من الليمون خلال النهار، حيث يفيد في تقليل الأعراض وتناول الحمص المحمص "القضامة" يقلل من الأعراض المزعجة خلال النهار بالإضافة لتقسيم وجباتك الثلاثة الرئيسية إلى ست وجبات صغيرة.

استخدمي قاعدة تناول الأكل المثلج، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن شم الحالم لرائحة الطعام الساخن يثير من أعراض الغثيان ولذلك يمكن تثليج بعض الأصناف وتناولها مبردة، حتى لو كانت على شكل لحوم أو أسماك وكذلك تناول الفواكه مبردة مما يكبح الرغبة في القيء بسبب اختفاء رائحة هذه الأصناف.

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:53 صباحاً - تصاب معظم النساء حول العالم بما يعرف بالغثيان الصباحي أو الغثيان الحملي، وهو من أهم أعراض الحمل المؤكدة، والتي تشير إلى أن الحمل يسير بشكل صحي وسليم وينشأ عن تغيرات هرمونية تحدث في جسم المرأة ويكون دليلًا للانتقال إلى مرحلة الحمل والاستعداد للأمومة.يمكن للحامل التي تعاني من أعراض الغثيان الصباحي المزعجة، والتي تؤثر على نفسيتها وشهيتها للطعام أن تستخدم مكملًا غذائيًا هامًا ينصح به الأطباء وحيث يقلل بصورة كبيرة من هذه الأعراض ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب النساء والولادة الدكتور كمال ربيع حيث أشار إلى ما هو الفيتامين الذي يجب أن تحصلي عليه قبل النوم لتقليلونصائح أخرى لتقليل الغثيان الحملي مثل شرب شاي الزنجبيل وغيرها من النصائح في الآتي:قد يهمك أيضًا: أسباب خفية للغثيان الحملي*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.