أسباب ألم الظهر عند الأطفال.. ومتى يجب القلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:53 صباحاً - أصبحت آلام الظهر لدى الأطفال أكثر شيوعاً، وتشكل مصدر قلق كبيراً للعديد من الآباء خوفاً من إصابة الطفل ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، التي قد تستمر في التطور خلال فترة نمو الأطفال.

على الجانب الآخر لا ينبغي تجاهل مشاكل آلام الظهر لدى الأطفال، لأنها يمكن أن تؤثر على نوعية الحياة والراحة أثناء ممارسة بعض الأنشطة اليومية، وذلك على الرغم من أن معظم حالات آلام الظهر عند الأطفال لا ترتبط بمشاكل صحية خطيرة، إلا أن بعض الحالات تتطلب عناية طبية فورية؛ خاصة إذا كان الطفل يعاني من بعض الأعراض الأخرى مثل الحمى أو الضعف أو صعوبة المشي، فقد يكون هذا مؤشراً على حالة أكثر خطورة أيضاً؛ لذا تحتاج الأمهات إلى استشارة الطبيب عند معاناة طفلها من بعض الأعراض المستمرة أو المتفاقمة. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب إصابة طفلك بها وكيف يمكن الوقاية من الإصابة؟ وأعراض يجب عدم إغفالها.

أسباب آلام الظهر عند الأطفال

الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير على الظهر- الصورة من موقع AdobeStock

عدم وجود أسباب كان ألم الظهر عند الأطفال يعتبر في كثير من الأحيان من الأعراض التي تشير إلى حالة خطيرة. ومع ذلك، يعاني العديد من الأطفال والمراهقين في الوقت الحاضر من آلام الظهر دون أي ظروف مثيرة للقلق.

كان ألم الظهر عند الأطفال يعتبر في كثير من الأحيان من الأعراض التي تشير إلى حالة خطيرة. ومع ذلك، يعاني العديد من الأطفال والمراهقين في الوقت الحاضر من آلام الظهر دون أي ظروف مثيرة للقلق. الأنشطة البدنية يمكن أيضاً أن يكون سبب آلام الظهر عند الأطفال هو النشاط البدني المفرط، مثل حمل الكثير من الأحمال الثقيلة، أو رفع الأشياء الثقيلة جداً بالنسبة لأجسامهم.

يمكن أيضاً أن يكون سبب آلام الظهر عند الأطفال هو النشاط البدني المفرط، مثل حمل الكثير من الأحمال الثقيلة، أو رفع الأشياء الثقيلة جداً بالنسبة لأجسامهم. حقيبة الظهر غالباً ما يكون حمل حقيبة الظهر عاملاً مساهماً في آلام الظهر لدى الأطفال والمراهقين. تأكدي من أن طفلك يختار حقيبة ليست ثقيلة جداً وتضمن توزيع الحمل بالتساوي على كلا الكتفين.

غالباً ما يكون حمل حقيبة الظهر عاملاً مساهماً في آلام الظهر لدى الأطفال والمراهقين. تأكدي من أن طفلك يختار حقيبة ليست ثقيلة جداً وتضمن توزيع الحمل بالتساوي على كلا الكتفين. استخدام التكنولوجيا علاوة على ذلك، أدى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا مثل الأدوات وأجهزة الكمبيوتر إلى تغيير أنماط نشاط الأطفال، ويمكن أن يكون لذلك تأثير على صحة العمود الفقري.

علاوة على ذلك، أدى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا مثل الأدوات وأجهزة الكمبيوتر إلى تغيير أنماط نشاط الأطفال، ويمكن أن يكون لذلك تأثير على صحة العمود الفقري. ممارسة بعض الأنشطة يمكن أن تزيد بعض الأنشطة الرياضية أو البدنية أيضاً من خطر إصابة الظهر أو إجهاده، خاصة إذا تمت ممارستها بشكل غير صحيح أو بكميات زائدة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن طريقة ممارسة بعض الأنشطة اليومية، مثل الجلوس والوقوف بشكل خاطئ، يمكن أن يؤثر أيضاً على خطر آلام الظهر لدى الأطفال.

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مضاعفات استمرار آلام الظهر عند الأطفال

آلام الظهر لدى الأطفال إذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة:

كسر في العمود الفقري

غالباً ما تؤدي آلام الظهر عند الأطفال إلى انزلاق الفقار، وهو عندما ينزلق العمود الفقري للأمام أو للخلف، ويصبح فيها العمود الفقري ملتهباً ومتكلساً، مما يسبب تصلباً وفقدان المرونة. كما يمكن أن تسبب آلام الظهر أمراضاً خطيرة تهاجم الجهاز العصبي، مثل انفتاق القرص، والذي يحدث عندما يندفع القرص الموجود بين الفقرات إلى الخارج ويضغط على الأعصاب الموجودة في الظهر، مما يسبب الألم.

وقد تحدث كسور الإجهاد عندما تتشقق العظام أو تنكسر بسبب الإجهاد المتكرر، كما يحدث غالباً عند الأطفال الرياضيين الذين يمارسون رياضات معينة.

الإصابة بالعدوى

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تسبب آلام الظهر لدى الأطفال التهابات في العظام، وتشمل الأعراض التي تصاحبه عادةً آلام الظهر العامة والحمى والشعور بالإعياء، وغالباً ما تتطلب هذه الأنواع من العدوى علاجاً طبياً بالمضادات الحيوية. وفي المقابل، في بعض الحالات الأكثر شدة، أو إذا كان هناك ضرر كبير في هياكل العمود الفقري، قد تكون الجراحة ضرورية.

أورام العمود الفقري

إذا لم يتم علاج آلام الظهر، فإنها سوف تسبب أوراماً في العمود الفقري، وتعد هذه حالة نادرة جداً، وتشمل الأعراض عادةً الألم الذي يحدث بشكل رئيسي في منتصف أو أسفل الظهر، ويصبح الألم ثابتاً ويزداد سوءاً بمرور الوقت. كما يمكن لهذا الألم أن يعيق نوم الطفل، خاصة في الليل.

إذا كان طفلك يعاني من ألم شديد يستمر في التفاقم ويعطل نومه، فمن المهم جداً رؤية أخصائي على الفور لإجراء فحص شامل لتحديد سبب آلام الظهر وتخطيط خطوات العلاج المناسبة.

كيفية علاج آلام الظهر عند الأطفال

يمكن للأمهات إعطاء مسكنات الألم الخفيفة للطفل-الصورة من موقع Freepik

تستمر آلام الظهر لدى الأطفال لفترة مؤقتة فقط، ويمكن أن تختفي دون علاج في معظم الحالات. تظهر الأبحاث أن حوالي نصف المراهقين يعانون من آلام الظهر، والتي غالباً ما تنتج عن ممارسة التمارين الرياضية المفرطة أو استخدام حقيبة ظهر ثقيلة جداً. وفي المقابل، إذا استمرت آلام الظهر، فأنت بحاجة إلى فحص طفلك من قبل الطبيب لمعرفة المزيد عن السبب.

في محاولة لتخفيف الأعراض، يمكن للأمهات إعطاء مسكنات الألم الخفيفة للطفل. وفي المقابل، إذا كان ألم الظهر مستمراً، يمكنك اصطحاب طفلك إلى أخصائي العلاج الطبيعي.

عادة ما يكون ارتداء حقيبة الظهر ذات الكتفين أفضل من استخدام حقيبة كتف واحدة، لأنها تساعد على تقليل الضغط الواقع على أحد جانبي الجسم؛ لذا شجعي طفلك على استخدام خزانة المدرسة لتخزين ممتلكاته حتى لا يضطر إلى حمل كل شيء طوال اليوم.

التغييرات في نمط الحياة ضرورية للغاية لدى الأطفال الذين يجلسون معظم الوقت أمام الأجهزة الإلكترونية؛ حيث تساعد زيادة النشاط البدني المنتظم على تخفيف أعراض آلام الظهر عند الأطفال، وعادةً ما تنحسر هذه المشكلة خلال بضعة أيام وتكون مؤقتة.

يمكن لأخصائي العلاج الطبيعي تقديم المشورة بشأن تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم ومنعه من العودة. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضاً توفير الرعاية البدنية للأطفال والتوصية بسلسلة من التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل.

إذا استمر ألم ظهر طفلك أكثر من 4-6 أسابيع، فإنه يزداد سوءاً أو يكون مصحوباً بأعراض غير عادية مثل الحمى أو التنميل. تحتاج الأمهات إلى اصطحاب أطفالهن إلى طبيب لتلقي العلاج، ويعتمد العلاج الموصى به على السبب الكامن وراء ذلك؛ لذا فإن التشخيص الصحيح ضروري في تحديد العلاج.

كيفية الوقاية من آلام الظهر عند الأطفال

يمكن الوقاية من آلام الظهر عند الأطفال من خلال الخطوات التالية:

تأكدي من أن طفلك يحمل حقيبة الظهر باستخدام كتفين، وليست كتفاً واحدة فقط، لتقليل الضغط الزائد على العمود الفقري، وتجنب أيضاً الأنشطة التي تسبب توتراً متكرراً في نفس العضلات، مثل التمارين الشديدة.

تشجيع الأطفال على التحرك والتمدد عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت والحد من الجلوس أمام الشاشات.

تعليم الأطفال كيفية الجلوس بشكل مستقيم وتجنب الانحناء المفرط.

تأكدي من محافظتهم على نظام غذائي صحي ووزن مثالي للجسم من خلال تقديم وجبات متوازنة ووجبات خفيفة.

شجعيهم على البقاء نشيطين بانتظام، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة جيداً للتعافي. تظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من التوتر أو الاكتئاب لديهم خطر أكبر للإصابة بآلام الظهر الشديدة.

متى يحتاج الطفل لرؤية الطبيب إذا كان يعاني من آلام الظهر؟

عندما يعاني الطفل من آلام الظهر وتظهر عليه الأعراض التالية، فمن المهم استشارة طبيب الأطفال على الفور لمزيد من التقييم والعلاج المناسب:

إذا لم يختفِ ألم الظهر أو ازداد سوءاً، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة تتطلب علاجاً طبياً.

قد يشير وجود الحمى أو فقدان الوزن مع آلام الظهر إلى وجود عدوى أو حالة طبية أخرى تتطلب اهتمام الطبيب.

عندما يواجه الطفل صعوبة في تحريك أجزاء جسمه، مثل صعوبة المشي أو استخدام يديه، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود مشكلة خطيرة تتطلب تقييماً طبياً.

يمكن أن يكون الخدر أو الوخز الذي يحدث في أجزاء معينة من الجسم علامة على وجود مشكلة في الأعصاب أو العمود الفقري تتطلب عناية طبية فورية.

يمكن أن يكون فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء علامة على تلف الأعصاب أو مشاكل أخرى تؤثر على وظائف الجسم الأساسية. وهذا يحتاج إلى تقييم فوري من قبل الطبيب.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.