شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حرقة المعدة.. طرق منزلية ونصائح فعالة والان مع تفاصيل الخبر

حرقة المعدة من المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويخطئ البعض عندما يربطها بمشكلات في القلب نظرًا لأن الإحساس الحارق يسري في المريء، مما يجعلك تشعر بألم وحرقة بين الفم والمعدة. هذه الحرقة قد تستمر لبضع دقائق أو قد تصل إلى عدد من الساعات وهي غير مريحة على الإطلاق، وفق ما أكده تقرير نشر في موقع houstonmethodist.

أسباب حرقة المعدة



حرقة المعدة تحدث لعدة أسباب، والتي من أهمها إفرازات المعدة وارتجاعها إلى المريء. تلك المحتويات الحمضية الخاصة بتفتيت والتخلص من الطعام في المعدة فإنها ترتد مرة أخرى مما تسبب تهيجًا شديدًا وحرقة عالية. تحدث الحرقة نتيجة ارتخاء صمام العضلة العاصرة المريئية السفلى الذي يمنع الطعام من الارتداد مرة أخرى. هذا الارتخاء يسبب هذه الحرقة الحادة.

نصائح وعلاجات منزلية للتخلص من حرقة المعدة



قدم التقرير مجموعة من النصائح والعلاجات المنزلية للتخلص من حرقة المعدة الشديدة:

1. ابتعد عن الأطعمة التي تسبب الحساسية: هذه الأطعمة بشكل خاص تكون سببًا في ارتخاء العضلة العاصرة، فلابد من معرفة الأطعمة التي تسبب لك الحساسية والتهيج والابتعاد عنها.

2. لا تستلقي على ظهرك: تجنب الاستلقاء على الظهر بعد تناول الطعام، ولا حتى النوم بعد تناول الطعام، فلابد وأن يمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل حتى تستطيع النوم، وذلك حتى لا ترتد الأحماض إلى الفم، فضلاً عن أنها تعطي الفرصة الكاملة للطعام كي يتم تمثيله الغذائي وهضمه كاملاً من قبل المعدة.

3. تناول طعامك جيدًا ولا تتناوله سريعًا: السرعة في تناول الطعام تتسبب في زيادة تلك الحرقة وشدتها، لأنها تزيد من الضغط على الصمام الذي يمنع ارتداد الحمض.

4. لا تتناول الكثير من الطعام: الكثير من الطعام والافراط في يضغط على العضلة المتحكمه في حمض المعدة، مما يزيد من احتمالية ارتداد الحمض وحرقة المعدة بشكل كبير.

5. حاول التخلص من الوزن الزائد الذي تعاني منه، لأنها يزيد من الضغط على المريء، وبالتالي يزيد من حرقة المعدة. قلة الوزن تحسن من عمليات المعدة والتمثيل الغذائي والأحماض.

6. توقف عن التدخين: اقلع عن التدخين الآن حتى لا تزيد من شدة الارتجاع الحمضي.

7. ارتدي ملابس واسعة: لا ترتدي الملابس الضيقة التي يمكنها أن تضغط على المعدة.

8. اضبط وضعية نومك: نام على جانبك الأيسر للمساعدة في الهضم والحد من ارتجاع المريء وارتجاع حمض المعدة.

9. اذهب إلى الطبيب: حالات ارتجاع المريء أو حرقة المعدة يمكن التخلص منها بالنصائح سالفة الذكر، ولكن إذا كان الحرقة مزمنة ولا تختفي ومعها بعض الأعراض الأخرى مثل اضطرابات في الإخراج، صعوبات في البلع أو ضعف في الشهية، فلابد من رؤية الطبيب المختص. يمكن أيضًا الحصول على بعض مضادات الحموضة وحرقة المعدة الآمنة وفقًا لرؤية الطبيب.