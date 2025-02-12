جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر “العناية الحرجة 2025” بمشاركة عالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - افتتح نائب رئيس جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور ناصر الداغري، نيابةً عن رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان، أعمال مؤتمر العناية الحرجة 2025، تحت عنوان “العناية المركزة للجيل القادم”، الذي نظّمه قسم العناية المركزة في المدينة الطبية الجامعية بالتعاون مع كلية الطب.

وشهد المؤتمر الذي عُقد بحضور عميد كلية الطب الدكتور بندر الجفن، والمدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالعزيز الثنيان، مشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصصين من المملكة وكندا، بهدف استعراض أحدث التطورات والتقنيات في مجال العناية المركزة.

وأوضح رئيس قسم العناية المركزة بالمدينة الطبية الجامعية ورئيس المؤتمر الدكتور محمد العريفي، أن المؤتمر سلّط الضوء على المستجدات الطبية والتقنيات الحديثة، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التصوير بالسونار في العناية المركزة، ودعم الأكسجة الغشائية خارج الجسم لمرضى كورونا وفق تجربة مركز مزانكاوسكي، وتحديات العلاج الدوائي في الرعاية الحرجة، إضافةً إلى التحولات الصحية الوطنية والتطورات في أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد العريفي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المعرفة والابتكار في الرعاية الحرجة، مشيرًا إلى أنه معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 7 ساعات تعليمية، ما يجعله فرصة قيمة لتطوير المهارات والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية في العناية المركزة.

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